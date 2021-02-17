Что можно приготовить из овсянки: диетолог поделился рецептом пирога с бананами и яблоками

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм периодически делится со своими подписчиками различными вкусными и простыми рецептами.
Она решила показать своим читателям, что еще можно приготовить из овсяных хлопьев.
Ингредиенты:⠀
3 банана⠀
1,5 яблока⠀
250 гр овсяных хлопьев⠀⠀
При необходимости можно добавить 2-3 ч л меда (прим.: можно заменить на сироп стевии, главное пробовать на вкус. Если стевии будет много, может горчить)⠀
Горсть грецких орехов.
Приготовление:⠀
1. Бананы порезать кружочками⠀
2. Добавить мед, овсянку, перемешать руками (бананы при этом становятся однородной массой).⠀
3. Выложить в силиконовую форму, сверху украсить тонко нарезанными яблоками и рубленными грецкими орехами.⠀
4. Выпекать 30 минут при 200 C.⠀
Приятного аппетита!⠀
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