Скачать
Среда, 17.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
У Запада есть нужный рычаг: как ЕС может поставить режим Путина на грань разрушения, заставив уйти из Крыма и Донбасса
У Запада есть нужный рычаг: как ЕС может поставить режим Путина на грань разрушения, заставив уйти из Крыма и Донбасса
Рада приняла важное постановление о Революции Достоинства: как голосовали нардепы
Рада приняла важное постановление о Революции Достоинства: как голосовали нардепы
В "Слуге народа" заговорили об отставке Степанова из-за срыва вакцинации от коронавируса
В "Слуге народа" заговорили об отставке Степанова из-за срыва вакцинации от коронавируса
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 17 февраля
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 17 февраля

Вкус как в пиццерии: простой рецепт ароматной пиццы на тонком тесте

Вкус как в пиццерии: простой рецепт ароматной пиццы на тонком тесте
Обновлено 12:29 Сегодня Телеграф

Нежная, сочная и ароматная пицца на тонком тесте и с хрустящей корочкой полюбилась каждому. Но не все смогут в домашних условиях приготовить это блюдо как из пиццерии. Предлагаем легкий поэтапный рецепт вкусной пиццы, которая точно получится.

Ингредиенты:

Тесто:

  • Дрожжи (прессованные) - 6 г;
  • Вода (теплая) - 70 г;
  • Сахар - 0,5 ч.л;
  • Соль щепотка;
  • Мука - 125 г;
  • Масло - 1 ст. л.

Начинка:

  • Соус или кетчуп;
  • Ветчина - 100 г;
  • Помидоры - 1 шт;
  • Шампиньоны - 1 шт%
  • Твердый сыр - 100 г
  • Сладкий перец - 1 шт.

Приготовление:

Дрожжи растереть вместе с сахаром и солью. Добавить теплую воду и перемешать до однородной консистенции. После этого просеять муку и начать замешивать тесто. Когда ингредиенты станут однородной массой, добавить масло и замесить мягкое, эластичное тесто.

Оставить в теплом месте на 20-30 минут, чтобы тесто раздулось. Затем раскатать диаметром примерно 30 см.

Готовое тесто смазать любимым соусом или кетчупом. Сверху хорошо затереть сыром - в этом весь секрет вкусной пиццы. Начинку тонко нарезать и выложить сначала помидоры, потом ветчину, перец и шампиньоны.

Выпекать при температуре 220 градусов примерно 10 минут. Приятного аппетита!

Что приготовить на ужин: победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусной картошки в духовке

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Яна Мосийчук
Автор: Яна Мосийчук
Просмотры: 351

Все по теме:

Рецепты, Пицца, Домашняя кухня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Закарпатские мольфары дали противоречивые прогнозы на окончание пандемии коронавируса и войны на Донбассе
02 Языковой скандал в Днепре: появились данные о судьбе девушки, отказавшейся обслуживать клиентов на украинском
03 В одном из парков Киева обнаружили тело загадочно погибшей молодой девушки: первые подробности (фото)
04 Кто такой Шарий и почему СБУ подозревает его в госизмене
05 В "Слуге народа" рассказали о судьбе Витренко в случае очередного провала с его назначением
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вкус как в пиццерии: простой рецепт ароматной пиццы на тонком тесте
Вкус как в пиццерии: простой рецепт ароматной пиццы на тонком тесте
&quot;За что?&quot;: в Киеве подожгли авто известного журналиста (фото)
"За что?": в Киеве подожгли авто известного журналиста (фото)
Когда появится приложение Clubhouse для Android: озвучен прогноз
Когда появится приложение Clubhouse для Android: озвучен прогноз
&quot;Я не скрываю никого, я просто это не афиширую&quot;: Олег Винник рассказал о личной жизни
"Я не скрываю никого, я просто это не афиширую": Олег Винник рассказал о личной жизни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь