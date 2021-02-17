Вкус как в пиццерии: простой рецепт ароматной пиццы на тонком тесте

Нежная, сочная и ароматная пицца на тонком тесте и с хрустящей корочкой полюбилась каждому. Но не все смогут в домашних условиях приготовить это блюдо как из пиццерии. Предлагаем легкий поэтапный рецепт вкусной пиццы, которая точно получится.
Ингредиенты:
Тесто:
Начинка:
Приготовление:
Дрожжи растереть вместе с сахаром и солью. Добавить теплую воду и перемешать до однородной консистенции. После этого просеять муку и начать замешивать тесто. Когда ингредиенты станут однородной массой, добавить масло и замесить мягкое, эластичное тесто.
Оставить в теплом месте на 20-30 минут, чтобы тесто раздулось. Затем раскатать диаметром примерно 30 см.
Готовое тесто смазать любимым соусом или кетчупом. Сверху хорошо затереть сыром - в этом весь секрет вкусной пиццы. Начинку тонко нарезать и выложить сначала помидоры, потом ветчину, перец и шампиньоны.
Выпекать при температуре 220 градусов примерно 10 минут. Приятного аппетита!