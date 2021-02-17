Вкус как в пиццерии: простой рецепт ароматной пиццы на тонком тесте

Нежная, сочная и ароматная пицца на тонком тесте и с хрустящей корочкой полюбилась каждому. Но не все смогут в домашних условиях приготовить это блюдо как из пиццерии. Предлагаем легкий поэтапный рецепт вкусной пиццы, которая точно получится.

Ингредиенты:

Тесто:

Дрожжи (прессованные) - 6 г;

Вода (теплая) - 70 г;

Сахар - 0,5 ч.л;

Соль щепотка;

Мука - 125 г;

Масло - 1 ст. л.

Начинка:

Соус или кетчуп;

Ветчина - 100 г;

Помидоры - 1 шт;

Шампиньоны - 1 шт%

Твердый сыр - 100 г

Сладкий перец - 1 шт.

Приготовление:

Дрожжи растереть вместе с сахаром и солью. Добавить теплую воду и перемешать до однородной консистенции. После этого просеять муку и начать замешивать тесто. Когда ингредиенты станут однородной массой, добавить масло и замесить мягкое, эластичное тесто.

Оставить в теплом месте на 20-30 минут, чтобы тесто раздулось. Затем раскатать диаметром примерно 30 см.

Готовое тесто смазать любимым соусом или кетчупом. Сверху хорошо затереть сыром - в этом весь секрет вкусной пиццы. Начинку тонко нарезать и выложить сначала помидоры, потом ветчину, перец и шампиньоны.

Выпекать при температуре 220 градусов примерно 10 минут. Приятного аппетита!