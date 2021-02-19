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Все доступно и просто: победитель “Мастер Шеф” Евгений Клопотенко поделился рецептом шоколадного торта (видео)

Все доступно и просто: победитель “Мастер Шеф” Евгений Клопотенко поделился рецептом шоколадного торта (видео)
Обновлено 08:03 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Любителям шоколада посвящается. Торт Захер - венский десерт, который сочетает в себе шоколадный вкус и легкую фруктовую нотку. Десерт является одним из самых популярных в мире.

Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко на своей странице в Инстаграм поделился рецептом вкусного шоколадного торта - Захер.

"Я, кстати, был из тех, кто думал, что рецепт Захера - это некий секрет, что зашифрован в движениях вальса. А оказалось, что нет. Все доступно и просто" - пишет повар.

Ингредиенты:

Для коржей:

  • Мука – 65 г
  • Сахар – 200 г
  • Масло сливочное – 75 г
  • Шоколад – 100 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Сахарная пудра - 60 г
  • Ванильный сахар
  • Вишня – 200 г

Глазурь:

  • 70 мл воды
  • 100г шоколада
  • 100г сахара

Приготовление:

Растопить шоколад. Взять 3 белка и взбить с сахаром (65г) до густой пены. Сливочное масло растираем с сахарной пудрой (+ пакетик ванильного сахара), добавляем 3 желтка, смешиваем, вливаем растопленный шоколад, снова смешиваем, насыпаем муку, вновь смешиваем, добавляем взбитые белки и опять смешиваем, но на этот раз медленно и нежно.

Выливаем все это в форму, смазанную маслом, и печем при температуре 180 градусов.

Варим вишню с сахаром (130г) - это вместо абрикосового варенья, чтобы было сочнее.

И чтобы добить свои шоколадные фантазии - добавляем еще глазурь (70 мл воды + 100г шоколада + 100г сахара).

Достаем из духовки основу, разрезаем, смазываем вишневым вареньем и заливаем глазурью.

Приятного аппетита!!!

 
 
 
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Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko) 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 150

Все по теме:

Торт, Мастер-шеф, Евгений Клопотенко, шоколадный торт, Захер.
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