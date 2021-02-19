Все доступно и просто: победитель “Мастер Шеф” Евгений Клопотенко поделился рецептом шоколадного торта (видео)

Любителям шоколада посвящается. Торт Захер - венский десерт, который сочетает в себе шоколадный вкус и легкую фруктовую нотку. Десерт является одним из самых популярных в мире.
Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко на своей странице в Инстаграм поделился рецептом вкусного шоколадного торта - Захер.
"Я, кстати, был из тех, кто думал, что рецепт Захера - это некий секрет, что зашифрован в движениях вальса. А оказалось, что нет. Все доступно и просто" - пишет повар.
Ингредиенты:
Для коржей:
Глазурь:
Приготовление:
Растопить шоколад. Взять 3 белка и взбить с сахаром (65г) до густой пены. Сливочное масло растираем с сахарной пудрой (+ пакетик ванильного сахара), добавляем 3 желтка, смешиваем, вливаем растопленный шоколад, снова смешиваем, насыпаем муку, вновь смешиваем, добавляем взбитые белки и опять смешиваем, но на этот раз медленно и нежно.
Выливаем все это в форму, смазанную маслом, и печем при температуре 180 градусов.
Варим вишню с сахаром (130г) - это вместо абрикосового варенья, чтобы было сочнее.
И чтобы добить свои шоколадные фантазии - добавляем еще глазурь (70 мл воды + 100г шоколада + 100г сахара).
Достаем из духовки основу, разрезаем, смазываем вишневым вареньем и заливаем глазурью.
Приятного аппетита!!!
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