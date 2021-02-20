Скачать
Суббота, 20.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зеленский убивает двух зайцев: что стоит за ударом властей по Медведчуку и чего ждать дальше
Зеленский убивает двух зайцев: что стоит за ударом властей по Медведчуку и чего ждать дальше
Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука (список)
Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука (список)
Сборная Украины удивила в мужской эстафете на ЧМ-2021 по биатлону
Сборная Украины удивила в мужской эстафете на ЧМ-2021 по биатлону
Комаров рассказал о месте, где встретились Адам и Ева: "Одна из самых опасных провинций" (фото)
Комаров рассказал о месте, где встретились Адам и Ева: "Одна из самых опасных провинций" (фото)

Лиза Глинская поделилась рецептом воздушного десерта к чаю - японского чизкейка (видео)

Лиза Глинская поделилась рецептом воздушного десерта к чаю - японского чизкейка (видео)
Обновлено 19:25 Сегодня Телеграф

Украинский кулинар Лиза Глинская известна своими десертными творениями. Эксперт поделилась рецептом легкого десерта, который идеально подойдет к чаю - это японский хлопковый чизкейк!

Японский хлопковый чизкейк

Ингредиенты (расчет на форму диаметром 18 см и высотой 6 см):

  • 200 г крем-сыра
  • 20 г сливочного масла (82%)
  • 60 мл молока (3 ст. л.)
  • цедра апельсина
  • 40 г муки (4 ст. л.)
  • 10 г кукурузного крахмала
  • 80 г желтка (4 шт.)
  • 120 белка (4 шт.)
  • 80 г сахара (4 ст. л.)

Способ приготовления:

1. Затяните дно формы фольгой, борта проложите изнутри полосками пергамента или тефлоновыми.

Эктор Хименес-Браво рекомендует: крутой рецепт запеканки (видео)

2. Поставьте форму в форму большего диаметра или глубокий противень.

3. Включите духовку на 120°С без обдува.

4. Снимите цедру с апельсина, добавьте в молоко, прогрейте до парения и оставьте настаиваться на 10 минут.

5. Смешайте крем-сыр и желтки, добавьте растопленное сливочное масло, перемешайте.

6. Добавьте в массу ароматизированное молоко, пропустив его через сито. Перемешайте.

7. Смешайте муку и кукурузный крахмал, используя сито, добавьте к сырной массе. Перемешайте до однородности.

Все доступно и просто: победитель “Мастер Шеф” Евгений Клопотенко поделился рецептом шоколадного торта (видео)
Все доступно и просто: победитель “Мастер Шеф” Евгений Клопотенко поделился рецептом шоколадного торта (видео) Читать полностью

8. Взбейте белок до появления пены, добавьте порциями сахар и взбейте до мягких пиков.

9. Соедините сырную массу и белок. Перемешайте.

10. Выложите тесто в форму, поставьте в духовку.

11. Налейте кипяток в большую форму, чтобы вода доходила до середины формы с тестом.

12. Выпекайте чизкейк 1 час при температуре 120°С.

13. Приоткройте духовку, закройте ее и поднимите градус до 160°С. Выпекайте чизкейк еще 20 минут.

14. Выключите духовку и оставьте чизкейк в ней еще на 30 минут.

15. Достаньте форму с чизкейком из воды, снимите форму.

Японский хлопковый чизкейк готов! Приятного чаепития!

Ранее Лиза Глинская объясняла, чем можно заменить яйца и сахар в выпечке и десертах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 181

Все по теме:

Десерты, Рецепты, Лиза Глинская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 При Байдене ничего не изменилось: в США приняли неприятное решение по "Северному потоку 2"
02 Во Львове будут судить пастора, изнасиловавшего почти 150 девочек в христианских лагерях (фото)
03 Оккупанты Крыма обратились к Западу из-за водной блокады после заявлений о "вреде" воды из Украины
04 У Путина нашли "след США" в новых санкциях Украины и пригрозили обострением на Донбассе
05 Марченко в ответ на санкции припомнила, как устроила Зеленского на работу (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Санкции против Медведчука: появилась реакция США
Санкции против Медведчука: появилась реакция США
Не сроком единым: Навальному &quot;влепили&quot; штраф за клевету
Не сроком единым: Навальному "влепили" штраф за клевету
Суд вынес решение в деле о смертельном избиении человека в центре Киева
Суд вынес решение в деле о смертельном избиении человека в центре Киева
Под стражей всего один человек: в Иране готовят обвинение по делу о катастрофе самолета МАУ
Под стражей всего один человек: в Иране готовят обвинение по делу о катастрофе самолета МАУ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь