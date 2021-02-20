Лиза Глинская поделилась рецептом воздушного десерта к чаю - японского чизкейка (видео)

Украинский кулинар Лиза Глинская известна своими десертными творениями. Эксперт поделилась рецептом легкого десерта, который идеально подойдет к чаю - это японский хлопковый чизкейк!

Японский хлопковый чизкейк

Ингредиенты (расчет на форму диаметром 18 см и высотой 6 см):

200 г крем-сыра

20 г сливочного масла (82%)

60 мл молока (3 ст. л.)

цедра апельсина

40 г муки (4 ст. л.)

10 г кукурузного крахмала

80 г желтка (4 шт.)

120 белка (4 шт.)

80 г сахара (4 ст. л.)

Способ приготовления:

1. Затяните дно формы фольгой, борта проложите изнутри полосками пергамента или тефлоновыми.

2. Поставьте форму в форму большего диаметра или глубокий противень.

3. Включите духовку на 120°С без обдува.

4. Снимите цедру с апельсина, добавьте в молоко, прогрейте до парения и оставьте настаиваться на 10 минут.

5. Смешайте крем-сыр и желтки, добавьте растопленное сливочное масло, перемешайте.

6. Добавьте в массу ароматизированное молоко, пропустив его через сито. Перемешайте.

7. Смешайте муку и кукурузный крахмал, используя сито, добавьте к сырной массе. Перемешайте до однородности.

8. Взбейте белок до появления пены, добавьте порциями сахар и взбейте до мягких пиков.

9. Соедините сырную массу и белок. Перемешайте.

10. Выложите тесто в форму, поставьте в духовку.

11. Налейте кипяток в большую форму, чтобы вода доходила до середины формы с тестом.

12. Выпекайте чизкейк 1 час при температуре 120°С.

13. Приоткройте духовку, закройте ее и поднимите градус до 160°С. Выпекайте чизкейк еще 20 минут.

14. Выключите духовку и оставьте чизкейк в ней еще на 30 минут.

15. Достаньте форму с чизкейком из воды, снимите форму.

Японский хлопковый чизкейк готов! Приятного чаепития!

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