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Рассыпчатый рис в азиатском стиле по рецепту Евгения Клопотенко (видео)

Рассыпчатый рис в азиатском стиле по рецепту Евгения Клопотенко (видео)
Обновлено 08:40 Сегодня Телеграф Фото: pexels

Шеф-повар Евгений Клопотенко побаловал поклонников полезным рецептом рассыпчатого риса, правильное приготовления которого забирает много времени и забот у многих хозяюшек.

В новом посте на своей странице в Инстаграме кулинар честно признался, что до 30 лет неправильно варил рис: то у него он получался слишком липким, то сухим, то вообще размазня.

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"Тупо стресс. А потом я узнал, что можно залить рис водой, дать ему закипеть, накрыть полотенцем, снять с огня и подержать так 25-30 минут. За счет приобретенной температуры рис сам приготовится. Баааа. Он не разварится, только всосет в себя нужное количество воды и останется рассыпчатым. А воду, которую рис не всосет, надо просто слить", - поделился Клопотенко.

Рассыпчатый рис в азиатском рисе по рецепту Евгения Клопотенко

"Для этого готовите что-то типа соуса терияки. Не аутентичны и ленивый вариант: соевый соус (350 мл) смешиваете с сахаром (100 г), даете закипеть, а затем варите на медленном огне, пока соус не упарится так, словно работал несколько суток без сна, и не загустеет. Затем крупно нарезаете лук и морковь (как я на видео), корень имбиря превращаете в миленькие полоски, берете несколько колечек чили и включаете сковородку. Наливаете туда масло, бросаете яйцо и беспощадно размазываете его по поверхности, насыпаете овощи, обжариваете, добавляете рис, терияки, смешиваете, поливаете лаймом и улетаете мозгом куда в Азию. Цём", - рассказал победитель пятого сезон проекта "Мастер Шеф".

Важно!: или берите уже пропаренный рис, или обычный, но тогда перед приготовлением вымойте его от лишнего крахмала.

 
 
 
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A post shared by Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Ранее Евгения Клопотенко рассказал, как приготовить вкусную пасту с мясными шариками.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Рецепты, Евгения Клопотенко.
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