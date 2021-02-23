Эктор Хименес-Браво поделился фирменным рецептом паэльи с морепродуктами

Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками фирменным рецептом испанского блюда из риса - паэльи с мидиями.
"Изысканный вкус этого блюда точно порадует вас и ваших близких", - заверяют в Инстаграме проекта "Мастер Шеф", на котором кулинар является судьей с 2011 года.
Ингредиенты для паэльи:
Способ приготовления паэльи с мидиями:
1. Если морепродукты замороженные, даем им оттаять в холодильнике и сливаем воду.
2. Кальмара нарезаем кольцами.
3. Рис промываем и просушиваем.
4. Шафран заливаем небольшим количеством кипятка и даем настояться около 20 минут.
5. Мелко нарезаем лук.
6. Хорошо разогреваем на сковороде масло. На сильном огне 2-3 минуты обжариваем сразу все морепродукты.
7. Выкладываем их в отдельную посуду.
8. В том же масле до прозрачности жарим лук. Добавляем к ней рис и жарим, помешивая, 2 минуты.
9. Вливаем рыбный бульон, чтобы он был выше риса на сантиметр, затем - шафрановую воду. Солим и перчим по вкусу.
10. Уменьшаем огонь до среднего, готовим еще около 20 минут.
11. Затем добавляем мелко нарезанные помидоры (можно томаты в собственном соку).
12. Рис должен быть готов после впитывания всей жидкости. Выкладываем на него морепродукты, дольки лимона и оставляем немного настояться.
Паэлья с мидиями готова! Приятного аппетита!
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