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Эктор Хименес-Браво поделился фирменным рецептом паэльи с морепродуктами

Эктор Хименес-Браво поделился фирменным рецептом паэльи с морепродуктами
Обновлено 09:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram masterchefstb

Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками фирменным рецептом испанского блюда из риса - паэльи с мидиями.

"Изысканный вкус этого блюда точно порадует вас и ваших близких", - заверяют в Инстаграме проекта "Мастер Шеф", на котором кулинар является судьей с 2011 года.

Ингредиенты для паэльи:

  • рис - 2 стакана
  • мидии - 500 г
  • помидоры - 300 г
  • морской гребешок - 200 г
  • кальмар (кольцами) - 250 г
  • шафран - 1/2 ч. л.
  • маслины - 30 г
  • соль и черный перец - по вкусу
  • луковица - 1 шт.
  • лимон - 1/2 шт.
  • креветки - 100 г
  • рыбный бульон

Способ приготовления паэльи с мидиями:

1. Если морепродукты замороженные, даем им оттаять в холодильнике и сливаем воду.

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2. Кальмара нарезаем кольцами.

3. Рис промываем и просушиваем.

4. Шафран заливаем небольшим количеством кипятка и даем настояться около 20 минут.

5. Мелко нарезаем лук.

6. Хорошо разогреваем на сковороде масло. На сильном огне 2-3 минуты обжариваем сразу все морепродукты.

7. Выкладываем их в отдельную посуду.

8. В том же масле до прозрачности жарим лук. Добавляем к ней рис и жарим, помешивая, 2 минуты.

9. Вливаем рыбный бульон, чтобы он был выше риса на сантиметр, затем - шафрановую воду. Солим и перчим по вкусу.

Эктор Хименес-Браво поделился рецептом вкусной и очень легкой пасты (видео)

10. Уменьшаем огонь до среднего, готовим еще около 20 минут.

11. Затем добавляем мелко нарезанные помидоры (можно томаты в собственном соку).

12. Рис должен быть готов после впитывания всей жидкости. Выкладываем на него морепродукты, дольки лимона и оставляем немного настояться.

Паэлья с мидиями

Паэлья с мидиями готова! Приятного аппетита!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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