Эктор Хименес-Браво поделился фирменным рецептом паэльи с морепродуктами

Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками фирменным рецептом испанского блюда из риса - паэльи с мидиями.

"Изысканный вкус этого блюда точно порадует вас и ваших близких", - заверяют в Инстаграме проекта "Мастер Шеф", на котором кулинар является судьей с 2011 года.

Ингредиенты для паэльи:

рис - 2 стакана

мидии - 500 г

помидоры - 300 г

морской гребешок - 200 г

кальмар (кольцами) - 250 г

шафран - 1/2 ч. л.

маслины - 30 г

соль и черный перец - по вкусу

луковица - 1 шт.

лимон - 1/2 шт.

креветки - 100 г

рыбный бульон

Способ приготовления паэльи с мидиями:

1. Если морепродукты замороженные, даем им оттаять в холодильнике и сливаем воду.

2. Кальмара нарезаем кольцами.

3. Рис промываем и просушиваем.

4. Шафран заливаем небольшим количеством кипятка и даем настояться около 20 минут.

5. Мелко нарезаем лук.

6. Хорошо разогреваем на сковороде масло. На сильном огне 2-3 минуты обжариваем сразу все морепродукты.

7. Выкладываем их в отдельную посуду.

8. В том же масле до прозрачности жарим лук. Добавляем к ней рис и жарим, помешивая, 2 минуты.

9. Вливаем рыбный бульон, чтобы он был выше риса на сантиметр, затем - шафрановую воду. Солим и перчим по вкусу.

10. Уменьшаем огонь до среднего, готовим еще около 20 минут.

11. Затем добавляем мелко нарезанные помидоры (можно томаты в собственном соку).

12. Рис должен быть готов после впитывания всей жидкости. Выкладываем на него морепродукты, дольки лимона и оставляем немного настояться.

Паэлья с мидиями готова! Приятного аппетита!

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