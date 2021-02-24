Питательный̆ завтрак – залог начала продуктивного дня: диетолог поделился вкусным рецептом крупеника из гречки

"Вкусный, здоровый и питательный завтрак – залог начала продуктивного дня", - пишет на своей странице в Инстаграм диетолог Светлана Фус.
Ведь с утра очень важно "зарядить" свой организм, чтобы не мучиться чувством голода в первой половине дня.
Крупеник из гречки с творогом
Ингредиенты:
Приготовление:
Разбейте яйца в миску, всыпьте соль и взбейте вилкой. Добавьте к яичной смеси творог и изюм, размешайте, всыпьте гречку. Еще раз перемешайте. Масса должна быть не слишком жидкой, но и не вязкой.
Смажьте форму половиной сливочного масла либо застелите бумагой для выпечки. Выложите творожную массу в форму, сверху положите кусочки оставшегося сливочного масла, чтобы образовалась румяная корочка.
Запекайте крупеник 40 мин при 200 °С, пока не зарумянится. После того как достанете из духовки, смажьте медом. Подавайте горячим или холодным, с натуральным йогуртом или сметаной.
Приятного аппетита!!!
Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала о полезных ингредиентах, которые можно использовать для приготовления бутерброда.