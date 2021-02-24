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Питательный̆ завтрак – залог начала продуктивного дня: диетолог поделился вкусным рецептом крупеника из гречки

Питательный̆ завтрак – залог начала продуктивного дня: диетолог поделился вкусным рецептом крупеника из гречки
Обновлено 10:30 Сегодня Телеграф

"Вкусный, здоровый и питательный завтрак – залог начала продуктивного дня", - пишет на своей странице в Инстаграм диетолог Светлана Фус.

Ведь с утра очень важно "зарядить" свой организм, чтобы не мучиться чувством голода в первой половине дня.

Крупеник из гречки с творогом

Ингредиенты:

  • масло сливочное - 1 ст.л.
  • гречка отварная - 1,5 ст.
  • творог - 250 г
  • яйцо - 2 шт
  • мед - по вкусу
  • сухофрукты (изюм) - 100 г
  • соль - щепотка

Приготовление:

Разбейте яйца в миску, всыпьте соль и взбейте вилкой. Добавьте к яичной смеси творог и изюм, размешайте, всыпьте гречку. Еще раз перемешайте. Масса должна быть не слишком жидкой, но и не вязкой.

Смажьте форму половиной сливочного масла либо застелите бумагой для выпечки. Выложите творожную массу в форму, сверху положите кусочки оставшегося сливочного масла, чтобы образовалась румяная корочка.

Запекайте крупеник 40 мин при 200 °С, пока не зарумянится. После того как достанете из духовки, смажьте медом. Подавайте горячим или холодным, с натуральным йогуртом или сметаной.

Приятного аппетита!!!

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала о полезных ингредиентах, которые можно использовать для приготовления бутерброда.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Диетолог, Рецепт, Светлана Фус, Крупеник.
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