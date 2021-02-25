Победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить аутентичную французскую шарлотку

Шеф-повар Евгений Клопотенко любит радовать своих подписчиков вкусными рецептами. На своей странице в Фейсбуке кулинар решил рассказать о тех рецептах, которые он освоил во Франции в кулинарной школе Le Cordon Bleu.

Одним из таких блюд стала шарлотка. Только не тот яблочный пирог, про который сразу вспоминаешь, а речь пойдет именно об аутентичной французской шарлотке.

"Аутентичная французская шарлотка готовится совсем по-другому. Одна из первых шарлоток была придумана во Франции в 17 веке, и рецепт ее особенный" - пишет Клопотенко.

Ингредиенты:

200 г тостового хлеба

100-150 г сливочного масла

10 яблок

400 г сахара

200 г воды

10 г коньяка

100 г изюма

1 щепотка душистого перца

1 щепотка корицы

Приготовление:

Растопите 100-150 г сливочного масла до жидкого состояния. С тостового хлеба (200 г) срежьте корочки. Мякоть окуните в растопленное масло. Часть мякоти выложите на дно формы, другую часть нарежьте прямоугольниками. У вас должно получиться что-то вроде домино.

Это домино выложите по кругу вдоль стенки формы. Получится некий бочонок: на дне - хлебец, и по кругу - хлебец. Важно, чтобы эти прямоугольники стояли плотно-плотно, создавая стенку.

Сварите яблочный кули. Не пугайтесь. На самом деле это необычное словосочетание означает обычный яблочный конфитюр (если хотите, можете называть его вареньем). Итак: очистите яблоки и крупно их нарежьте. Добавьте 200 г воды, 400 г сахара, горсть изюма, коньяка (10 г), щепотку корицы и душистого перца. Варите все это 15-20 минут, пока яблоки не станут похожи на повидло или густое варенье.

Выложите яблочный кули в хлебную форму. Если есть панировочные сухари, посыпьте немного ними верх шарлотки. Если сухарей нет, можно покрошить обычный хлеб.

Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 25 минут.

Достаньте шарлотку, накройте форму тарелкой и переверните так, чтобы дно шарлотки оказалось сверху. Снимите форму. У вас получится пирамидка. Можете сверху полить медом, если вам нравится его вкус. Шарлотка готова!

Приятного аппетита!!!

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