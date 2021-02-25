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Победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить аутентичную французскую шарлотку

Победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить аутентичную французскую шарлотку
10:34 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Шеф-повар Евгений Клопотенко любит радовать своих подписчиков вкусными рецептами. На своей странице в Фейсбуке кулинар решил рассказать о тех рецептах, которые он освоил во Франции в кулинарной школе Le Cordon Bleu.

Одним из таких блюд стала шарлотка. Только не тот яблочный пирог, про который сразу вспоминаешь, а речь пойдет именно об аутентичной французской шарлотке.

"Аутентичная французская шарлотка готовится совсем по-другому. Одна из первых шарлоток была придумана во Франции в 17 веке, и рецепт ее особенный" - пишет Клопотенко.

Ингредиенты:

  • 200 г тостового хлеба
  • 100-150 г сливочного масла
  • 10 яблок
  • 400 г сахара
  • 200 г воды
  • 10 г коньяка
  • 100 г изюма
  • 1 щепотка душистого перца
  • 1 щепотка корицы

Приготовление:

Растопите 100-150 г сливочного масла до жидкого состояния. С тостового хлеба (200 г) срежьте корочки. Мякоть окуните в растопленное масло. Часть мякоти выложите на дно формы, другую часть нарежьте прямоугольниками. У вас должно получиться что-то вроде домино.

Это домино выложите по кругу вдоль стенки формы. Получится некий бочонок: на дне - хлебец, и по кругу - хлебец. Важно, чтобы эти прямоугольники стояли плотно-плотно, создавая стенку.

Сварите яблочный кули. Не пугайтесь. На самом деле это необычное словосочетание означает обычный яблочный конфитюр (если хотите, можете называть его вареньем). Итак: очистите яблоки и крупно их нарежьте. Добавьте 200 г воды, 400 г сахара, горсть изюма, коньяка (10 г), щепотку корицы и душистого перца. Варите все это 15-20 минут, пока яблоки не станут похожи на повидло или густое варенье.

Выложите яблочный кули в хлебную форму. Если есть панировочные сухари, посыпьте немного ними верх шарлотки. Если сухарей нет, можно покрошить обычный хлеб.

Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 25 минут.

Достаньте шарлотку, накройте форму тарелкой и переверните так, чтобы дно шарлотки оказалось сверху. Снимите форму. У вас получится пирамидка. Можете сверху полить медом, если вам нравится его вкус. Шарлотка готова!

Приятного аппетита!!!

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепт, Выпечка, Шарлотка, Евгений Клопотенко.
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