Скачать
Пятница, 26.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Рейтинги Зеленского резко взлетели: что не так со свежими соцопросами
Рейтинги Зеленского резко взлетели: что не так со свежими соцопросами
Новым послом Украины в США стала экс-министр финансов Маркарова: что о ней известно
Новым послом Украины в США стала экс-министр финансов Маркарова: что о ней известно
Есть необходимость: Зеленский опять созывает заседание СНБО
Есть необходимость: Зеленский опять созывает заседание СНБО
Настоящее весеннее тепло: синоптик порадовала прогнозом погоды на пятницу
Настоящее весеннее тепло: синоптик порадовала прогнозом погоды на пятницу

"По факту пюреха с яйцами": победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусного завтрака

"По факту пюреха с яйцами": победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусного завтрака
06:15 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Победитель кулинарного проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко продолжает баловать своих подписчиков рецептами вкусных блюд. На своей странице в Инстаграм повар предложил приготовить завтрак - ньоки. 

"Новый варик для завтрака подъехал. Ньоки. Звучит капец странно и сложно, но по факту ньоки - это пюреха с яйцами и мукой. А если внутрь еще запихнуть сыр, то вообще получается какой-то секс во рту" - комментирует Клопотенко. 

Как приготовить: 

Берете 450 г картофеля, чистите, режете, солите, варите, толчете, бросаете 120г муки, сыр, одно яйцо и вымешиваете тесто.  

По количеству - добавляйте сыра сколько хотите, потому что много сыра не бывает. От большого куска теста отщипывают маленькие клецки, формируете и варите примерно 3 минуты. Добавляете сливочное масло и свежемолотый перец.  

"Лайфхак: вы можете налепить много тех итальянских галушек заранее, заморозить, а потом утром тупо получать и варить" - советует Евгений. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Также, предлагаем Вам ознакомится с другими рецептами Евгения Клопотенко:

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 141

Все по теме:

Рецепт, Завтрак, Мастер-шеф, Евгений Клопотенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рейтинги Зеленского резко взлетели: что не так со свежими соцопросами
02 Россия с "недоумением и удивлением" ответила на скандал вокруг "Искандеров" в Армении
03 Медведчук: Власть рассчитывала, что после введения санкций я начну решать личные проблемы, игнорируя катастрофическую ситуацию в стране, но ошиблась
04 Новым послом Украины в США стала экс-министр финансов Маркарова: что о ней известно
05 Есть необходимость: Зеленский опять созывает заседание СНБО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В НАТО готовы помочь Украине в борьбе с Россией сразу по нескольким фронтам: детали
В НАТО готовы помочь Украине в борьбе с Россией сразу по нескольким фронтам: детали
В Киеве напали на мужчину из-за iPhone: подробности
В Киеве напали на мужчину из-за iPhone: подробности
А что, так можно было? Сеть озадачили фото царь-балкона в Украине
А что, так можно было? Сеть озадачили фото царь-балкона в Украине
Какой праздник 26 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 26 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь