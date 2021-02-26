"По факту пюреха с яйцами": победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусного завтрака

Победитель кулинарного проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко продолжает баловать своих подписчиков рецептами вкусных блюд. На своей странице в Инстаграм повар предложил приготовить завтрак - ньоки.

"Новый варик для завтрака подъехал. Ньоки. Звучит капец странно и сложно, но по факту ньоки - это пюреха с яйцами и мукой. А если внутрь еще запихнуть сыр, то вообще получается какой-то секс во рту" - комментирует Клопотенко.

Берете 450 г картофеля, чистите, режете, солите, варите, толчете, бросаете 120г муки, сыр, одно яйцо и вымешиваете тесто.

По количеству - добавляйте сыра сколько хотите, потому что много сыра не бывает. От большого куска теста отщипывают маленькие клецки, формируете и варите примерно 3 минуты. Добавляете сливочное масло и свежемолотый перец.

"Лайфхак: вы можете налепить много тех итальянских галушек заранее, заморозить, а потом утром тупо получать и варить" - советует Евгений.

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