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Нежный и воздушный десерт: Лиза Глинская поделилась рецептом заварных пирожных со сливочным кремом (видео)

Нежный и воздушный десерт: Лиза Глинская поделилась рецептом заварных пирожных со сливочным кремом (видео)
Обновлено 13:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram Лизы Глинской

Известный кондитер Лиза Глинская, которая назвала альтернативу яйцам в выпечке, поделилась новым рецептом вкусного десерта из заварного теста. В этот раз судья проекта "Мастер Шеф" рассказала, как приготовить заварные пирожные со сливочно-карамельным кремом.

Новый видеоурок был размещен на официальном YouTube-канале Глинской.

"Будем готовить нежный и воздушный десерт, который, я уверена, любят многие из вас - заварные кольца со сливочно-карамельным кремом!", - написала кулинар на странице в Инстаграме.

Лиза Глинская

Заварные кольца со сливочно-карамельным кремом

Заварное тесто:

  • 125 мл молока (0,5 стакана объемом 250 мл, 2,5%)
  • 125 мл воды (0,5 стакана объемом 250 мл)
  • 2 г соли (щепотка)
  • 10 г сахара (0,5 ст. л.)
  • 100 г сливочного масла (0,5 пачки, 82%)
  • 150 г муки (1 стакан объемом 250 мл)
  • 250 г яиц (5 шт.)

Дополнительно:

  • 50 г сахарной пудры (2 ст. л.)
  • 50 г миндальных хлопьев (4 ст. л.)
  • 1 яйцо (для смазывания колец)

Приготовьте заварное тесто.

1. Смешайте молоко, воду, соль, сахар и масло и доведите до кипения.

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2. Заварите тесто: влейте смесь тонкой струйкой в муку и перемешайте.

3. Верните массу в сотейник и подсушите на огне до появления корочки на дне сотейника.

4. Вымешайте тесто, чтобы оно охладилось до 45-50С.

5. Пробейте яйца блендером (или пропустите через сито), чтобы получить однородную консистенцию.

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6. Добавьте яйца тонкой струйкой в заварную основу при постоянном перемешивании.

* Ориентируйтесь на консистенцию теста - оно должно быть блестящим, гладким, эластичным и стекать с венчика или лопатки непрерывной лентой.

7. Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой "Открытая звезда" диаметром 18 мм.

8. Отсадите кольца на подготовленный пергамент, смажьте яйцом, посыпьте миндальными слайсами, сахарной пудрой.

9. Отправьте выпекаться в разогретую до 180С духовку, с конвекцией на 20-25 минут. Затем снизьте градус до 160С и подержите тесто в духовке еще около 20 минут.

*Духовку не открывайте.

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10. Достаньте кольца из духовки и дайте им полностью остыть.

Сливочно-карамельный крем:

  • 200 г маскарпоне (0,8 стакана объемом 250 мл)
  • 200 г вареной сгущенки (0,7 стакана объемом 250 мл)
  • 50 мл сливок (2 ст. л., 30%)

Приготовьте крем.

1. Взбейте маскарпоне со сгущенным молоком и сливками до устойчивых пиков.

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2. Переложите крем в кондитерский мешок с круглой насадкой диаметром 12 мм.

Соберите десерт.

1. Разрежьте кольца вдоль напополам, на нижнюю часть выложите по диаметру крем, накройте верхней частью.

2. Присыпьте кольца сахарной пудрой.

Ранее украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусных вареников с домашним творогом и маком.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Десерты, Рецепты, Лиза Глинская.
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