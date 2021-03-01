Комбинация нежности и легкой грубости: Евгений Клопотенко поделился рецептом запеченной курочки (видео)

Мясные блюда – бывают очень разными. Этот факт каждый раз доказывает победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф", повар Евгений Клопотенко.

На своей странице в Инстаграм он поделился новым рецептом курицы с хрустящей корочкой. Кулинар обещает, что вкус курицы такой, что хочешь того или нет, но ты бесконтрольно возбуждаешься.

Рецепт Евгений написал в своей манере, но видео, которое он добавил к посту делает его понятнее.

"Подхватываете симпатичную цыпочку, приводите ее домой, делаете массаж. Комбинируйте нежность и легкую грубость, цыпочки такое любят" - пишет Клопотенко.

Курицу нужно полить лимоном. Потом добавить крупную морскую соль и тимьян. Далее полить курицу маслом. Запекать 20 минут при температуре 180 градусов и затем 10 минут - при 210.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

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