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Лучший подарок на 8 марта: простой рецепт торта, который удивит любимую женщину

Лучший подарок на 8 марта: простой рецепт торта, который удивит любимую женщину
07:43 Сегодня Телеграф

Совсем скоро мы будем отмечать всем известный женский праздник – 8 марта. Обычно в этот день мужчины пытаются удивить мам, бабушек, сестёр и вторых половинок оригинальным подарком. Но старое-доброе правило "лучший подарок – сделанный собственными руками" никто не отменял. А презент в виде вкусного свежего десерта, да еще и приготовленного заботливым мужчиной, точно может покорить сердце женщины. Для смельчаков, способных удивлять, "Телеграф" подготовил простой рецепт вкусного торта в виде цифры восемь, который точно приведет в восторг любую женщину. 

Ингредиенты:

Тесто:

  • 12 ст.л. молока;
  • 300 г сахара;
  • 100 г масла;
  • 4 ст. л. меда;
  • 1 ч.л. соды (не гасить уксусом);
  • 2 яйца;
  • 2 ч.л. какао;
  • 600 г муки (может быть и больше).

Крем:

  • 200 г сахарная пудра;
  • 300 г сливок 33%;
  • 300 г сливочного сыра (маскарпоне или любой другой).

Приготовление:

Молоко, масло, сахар, мед и соду смешать в одной кастрюле и довести до кипения. Не кипятить! Дать немного остыть.

В отдельной посуде взбить яйцо (можно миксером). К яйцам добавить уже охлажденную смесь. Перемешать до однородности. Постепенно ввести просеянную муку и какао до образования теста.

Готовое тесто раскатываем толщиной 5-7 мм и вырезаем цифру восемь (3 шт.). Лучше сделать трафарет из бумаги или картона.

Вырезанную цифру проколоть вилкой. Выпекать цифру при 180 ° ориентировочно 4-5 минут до легкого подрумянивания.

Лепешки охладить, после чего можно собирать торт.

Для приготовления крема:

Сливки немного взбить блендером и частями досыпать просеянную сахарную пудру. Важно не перевзбить сливки!

Маскарпоне выложить в глубокую миску и порциями добавлять в него сливки, при этом, постоянно перемешивать. Крем готов!

Корж положить на картонную подложку. И по всей площади лепешки сделать кремовые капли с помощью кондитерского мешка.

Сверху выкладываем еще один корж и снова отсаживаем крем. Украсить можно ягодами, фруктами, сладостями и цветами.

Вкус как в пиццерии: простой рецепт ароматной пиццы на тонком тесте

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Яна Мосийчук
Автор: Яна Мосийчук
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Рецепт, Торт, Десерт, 8 марта.
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