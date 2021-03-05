Лучший подарок на 8 марта: простой рецепт торта, который удивит любимую женщину

Совсем скоро мы будем отмечать всем известный женский праздник – 8 марта. Обычно в этот день мужчины пытаются удивить мам, бабушек, сестёр и вторых половинок оригинальным подарком. Но старое-доброе правило "лучший подарок – сделанный собственными руками" никто не отменял. А презент в виде вкусного свежего десерта, да еще и приготовленного заботливым мужчиной, точно может покорить сердце женщины. Для смельчаков, способных удивлять, "Телеграф" подготовил простой рецепт вкусного торта в виде цифры восемь, который точно приведет в восторг любую женщину.
Ингредиенты:
Тесто:
Крем:
Приготовление:
Молоко, масло, сахар, мед и соду смешать в одной кастрюле и довести до кипения. Не кипятить! Дать немного остыть.
В отдельной посуде взбить яйцо (можно миксером). К яйцам добавить уже охлажденную смесь. Перемешать до однородности. Постепенно ввести просеянную муку и какао до образования теста.
Готовое тесто раскатываем толщиной 5-7 мм и вырезаем цифру восемь (3 шт.). Лучше сделать трафарет из бумаги или картона.
Вырезанную цифру проколоть вилкой. Выпекать цифру при 180 ° ориентировочно 4-5 минут до легкого подрумянивания.
Лепешки охладить, после чего можно собирать торт.
Для приготовления крема:
Сливки немного взбить блендером и частями досыпать просеянную сахарную пудру. Важно не перевзбить сливки!
Маскарпоне выложить в глубокую миску и порциями добавлять в него сливки, при этом, постоянно перемешивать. Крем готов!
Корж положить на картонную подложку. И по всей площади лепешки сделать кремовые капли с помощью кондитерского мешка.
Сверху выкладываем еще один корж и снова отсаживаем крем. Украсить можно ягодами, фруктами, сладостями и цветами.