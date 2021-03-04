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Быстрое и легкое приготовление: острые макароны с сыром по рецепту Эктора Хименес-Браво (фото, видео)

Быстрое и легкое приготовление: острые макароны с сыром по рецепту Эктора Хименес-Браво (фото, видео)
Обновлено 10:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Судья популярного на канале "СТБ" проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который ранее поделился рецептом волшебной паэльи с мидиями, на собственном примере показал, как очень легко и без сложностей порадовать своих близких вкусным ужином, не требующим много хлопот.

"Если у Вас нет много времени, чтобы порадовать близких изысканным ужином, я знаю один очень вкусный рецепт", - предложил известный шеф-повар в новом кулинарном посте на странице в Инстаграме.

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Острые макароны с сыром

Ингредиенты:

  • 1 ст.л. оливкового масла;
  • 40 гр. чоризо;
  • 20 гр. муки;
  • 250 мл молока;
  • 1/2 ч.л. порошка чили;
  • 100 гр. сыра эмменталь;
  • 150 гр. курицы (отварной)
  • 60 гр. макарон;
  • 100 гр. сыра чеддер.

Способ приготовления:

1. На разогретую сковороду добавить оливковое масло, чоризо. Обжарить.

2. Добавить муку и молоко. Помешивать до однородной массы, следить, чтобы не оставалось комочков. Добавить чили, сыр эмменталь, отваренную курицу.

3. Макароны отварить до состояния аль денте. И добавить их в готовый соус. Немного потушить, выложить в форму для выпекания.

4. Добавить воды, хорошо перемешать, засыпать чеддером. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Подавать горячим, украсить зеленью.

"Готовьте с легкостью и любовью - это и есть настоящий секрет идеальной блюда", - резюмировал Эктор.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить запеканку с изюмом.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Рецепты, Эктор Хименес Браво.
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