Быстрое и легкое приготовление: острые макароны с сыром по рецепту Эктора Хименес-Браво (фото, видео)

Судья популярного на канале "СТБ" проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который ранее поделился рецептом волшебной паэльи с мидиями, на собственном примере показал, как очень легко и без сложностей порадовать своих близких вкусным ужином, не требующим много хлопот.

"Если у Вас нет много времени, чтобы порадовать близких изысканным ужином, я знаю один очень вкусный рецепт", - предложил известный шеф-повар в новом кулинарном посте на странице в Инстаграме.

Острые макароны с сыром

Ингредиенты:

1 ст.л. оливкового масла;

40 гр. чоризо;

20 гр. муки;

250 мл молока;

1/2 ч.л. порошка чили;

100 гр. сыра эмменталь;

150 гр. курицы (отварной)

60 гр. макарон;

100 гр. сыра чеддер.

Способ приготовления:

1. На разогретую сковороду добавить оливковое масло, чоризо. Обжарить.

2. Добавить муку и молоко. Помешивать до однородной массы, следить, чтобы не оставалось комочков. Добавить чили, сыр эмменталь, отваренную курицу.

3. Макароны отварить до состояния аль денте. И добавить их в готовый соус. Немного потушить, выложить в форму для выпекания.

4. Добавить воды, хорошо перемешать, засыпать чеддером. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Подавать горячим, украсить зеленью.

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"Готовьте с легкостью и любовью - это и есть настоящий секрет идеальной блюда", - резюмировал Эктор.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить запеканку с изюмом.