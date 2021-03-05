"Тягучие облачка": победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом сырных шариков

Победитель второго сезона популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко любит побаловать своих подписчиков в соцсетях вкусными и легкими рецептами.
На своей странице в Инстаграм Евгений предложил своим читателям “пожарить сыр”. Другими словами, повар поделился рецептом жареных сырных шариков.
"Получим тягучие облачка. Как будто ангелочки под звуки арфы сделали это в сырных небесах" - пишет Клопотенко.
Ингредиенты:
Приготовление:
Натрите сыр на грубой терке, выдержанный сыр натрите на мелкой терке – смешайте в глубокой миске.
Затем добавьте 2 желтка, соль, молотый перец, орегано и муку. Все это перемешиваем.
Формируем маленькие шарики, добавляем внутрь кусочки соленых огурцов и обваливаем в панировочных сухарях.
Разогреваем до очень горячего состояния масло и бросаем туда шарики. Готовые шарики выкладываете на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
Подавайте сырные шарики горячими. Приятного аппетита!
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Также, предлагаем Вам ознакомится с другими рецептами Евгения Клопотенко: