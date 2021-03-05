"Тягучие облачка": победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом сырных шариков

Победитель второго сезона популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко любит побаловать своих подписчиков в соцсетях вкусными и легкими рецептами.

На своей странице в Инстаграм Евгений предложил своим читателям “пожарить сыр”. Другими словами, повар поделился рецептом жареных сырных шариков.

"Получим тягучие облачка. Как будто ангелочки под звуки арфы сделали это в сырных небесах" - пишет Клопотенко.

Ингредиенты:

350 г твердого сыра;

30-50 г выдержанного сыра;

2 желтка;

50 г муки;

соль, перец по вашему вкусу;

орегано;

соленые огурцы на ваш вкус;

панировочные сухари;

400 мл подсолнечного масла.

Приготовление:

Натрите сыр на грубой терке, выдержанный сыр натрите на мелкой терке – смешайте в глубокой миске.

Затем добавьте 2 желтка, соль, молотый перец, орегано и муку. Все это перемешиваем.

Формируем маленькие шарики, добавляем внутрь кусочки соленых огурцов и обваливаем в панировочных сухарях.

Разогреваем до очень горячего состояния масло и бросаем туда шарики. Готовые шарики выкладываете на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Подавайте сырные шарики горячими. Приятного аппетита!

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