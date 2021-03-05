Скачать
Пятница, 05.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
США ввели санкции против Коломойского
США ввели санкции против Коломойского
Депутат из Ровно пришла с грудным ребенком на работу и нарвалась на травлю: все подробности истории
Депутат из Ровно пришла с грудным ребенком на работу и нарвалась на травлю: все подробности истории
В Геленджике нашли еще один дворец за 22 млрд рублей: "дачу" приписали патриарху Кириллу (видео)
В Геленджике нашли еще один дворец за 22 млрд рублей: "дачу" приписали патриарху Кириллу (видео)
НБУ повысил учетную ставку до 6,5%: аналитик объяснил, что это значит и как в Украине дела с валютным рынком
НБУ повысил учетную ставку до 6,5%: аналитик объяснил, что это значит и как в Украине дела с валютным рынком

"Тягучие облачка": победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом сырных шариков

"Тягучие облачка": победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом сырных шариков
Обновлено 19:17 Сегодня Телеграф

Победитель второго сезона популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко любит побаловать своих подписчиков в соцсетях вкусными и легкими рецептами.

На своей странице в Инстаграм Евгений предложил своим читателям “пожарить сыр”. Другими словами, повар поделился рецептом жареных сырных шариков.

"Получим тягучие облачка. Как будто ангелочки под звуки арфы сделали это в сырных небесах" - пишет Клопотенко.

Ингредиенты:

  • 350 г твердого сыра;
  • 30-50 г выдержанного сыра;
  • 2 желтка;
  • 50 г муки;
  • соль, перец по вашему вкусу;
  • орегано;
  • соленые огурцы на ваш вкус;
  • панировочные сухари;
  • 400 мл подсолнечного масла.

Приготовление:

Натрите сыр на грубой терке, выдержанный сыр натрите на мелкой терке – смешайте в глубокой миске.

Затем добавьте 2 желтка, соль, молотый перец, орегано и муку. Все это перемешиваем.

Формируем маленькие шарики, добавляем внутрь кусочки соленых огурцов и обваливаем в панировочных сухарях.

Разогреваем до очень горячего состояния масло и бросаем туда шарики. Готовые шарики выкладываете на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Подавайте сырные шарики горячими. Приятного аппетита!

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Также, предлагаем Вам ознакомится с другими рецептами Евгения Клопотенко:

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 172

Все по теме:

Рецепт, Мастер-шеф, Евгений Клопотенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дети плакали и просили успокоиться: родители школьников устроили разборки на школьном дворе (видео)
02 В Германии закрывают счета российских пропагандистов: Захарова разразилась угрозами
03 У звезды "Ювентуса" отвисла челюсть при виде журналистки (фото)
04 Боевики "ДНР" вводят пропуска для пересечения КПВВ: люди в гневе
05 "Дубина – звучит двояко": в сети обсуждают созданное Дубинским межфракционное объединение депутатов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Появились подробности ранения украинского военного на Донбассе
Появились подробности ранения украинского военного на Донбассе
Самоубийство?: на Луганщине повесился полицеский (фото)
Самоубийство?: на Луганщине повесился полицеский (фото)
В самом сердце Львова музыканта избили за песни на русском (видео)
В самом сердце Львова музыканта избили за песни на русском (видео)
&quot;Тягучие облачка&quot;: победитель шоу &quot;Мастер Шеф&quot; Евгений Клопотенко поделился рецептом сырных шариков
"Тягучие облачка": победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом сырных шариков
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь