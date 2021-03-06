Марина Боржемская рассказала, как приготовить постные ПП-блинчики

8 марта 2021 года начинается Масленица. А кто не любит полакомиться вкусными блинчиками с вареньем или медом. Однако многие девушки отказывают себе в таком удовольствии по причине “боюсь поправиться”.

Фитнес-тренер Марина Боржемкая решила помочь худеющим, и поделилась рецептом вкусных постных ПП-блинчиков, которые не навредят фигуре.

Ингредиенты:

Рисовая мука - 1 стакан

Ц/з пшеничная мука - 2 ст.л. с горкой

Минеральная сил/газ вода - 400 мл

Сода - 1/3 ч.л

Соль - щепотка

Растительное масло - 1 ст.л.

Приготовление:

Просеять муку, добавить соль, соду (если нужны сладкие блины, можно добавить ванилин и 1ч.л. мёда).

Постепенно влить воду, хорошо перемешивая венчиком.

Добавить растительное масло и смешать все до однородности.

Перед жаркой первого блина сковороду смазать кокосовым/растительным маслом и хорошо ее разогреть.

Жарить блинчики на среднем огне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАРАФОН в здоровую Жизнь (@insta_borzhemsky)

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