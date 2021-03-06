Марина Боржемская рассказала, как приготовить постные ПП-блинчики

8 марта 2021 года начинается Масленица. А кто не любит полакомиться вкусными блинчиками с вареньем или медом. Однако многие девушки отказывают себе в таком удовольствии по причине “боюсь поправиться”.
Фитнес-тренер Марина Боржемкая решила помочь худеющим, и поделилась рецептом вкусных постных ПП-блинчиков, которые не навредят фигуре.
Ингредиенты:
Приготовление:
Просеять муку, добавить соль, соду (если нужны сладкие блины, можно добавить ванилин и 1ч.л. мёда).
Постепенно влить воду, хорошо перемешивая венчиком.
Добавить растительное масло и смешать все до однородности.
Перед жаркой первого блина сковороду смазать кокосовым/растительным маслом и хорошо ее разогреть.
Жарить блинчики на среднем огне.
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