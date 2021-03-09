Можно взять на работу или дать детям в школу: Глинская поделилась рецептом шоколадных пряников (видео)

Известный кондитер Лиза Глинская, ставшая победительницей телевизионного кулинарного проекта "Мастер Шеф-2", поделилась рецептом вкуснейших шоколадных пряников с сахарной глазурью, которые можно взять с собой на работу, дать ребенку в школу или угостить ими своих гостей.
Шоколадные пряники с сахарной глазурью
Пряничное тесто:
Приготовьте пряничное тесто.
1. Смешайте молоко, пряности, мед, растопленное сливочное масло и прогрейте до парения.
2. Смешайте сахар и муку (I часть), перемешайте.
3. Добавьте молоко с пряностями и перемешайте. Дайте постоять несколько минут, добавьте желтки и перемешайте.
4. Смешайте муку (II часть), пищевую соду, соль, какао-порошок. Добавьте ½ часть сухих ингредиентов через сито в заварную основу, перемешайте.
5. Добавьте через сито оставшуюся часть сухих ингредиентов и замесите тесто – вся мука должна увлажниться.
6. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см, с помощью формы вырежьте пряники и выложите их на противень с пергаментом.
7. Выпекайте пряники в разогретой до 180С духовке с конвекцией 10 минут. Дайте готовым пряникам остыть.
Айсинг:
Приготовьте айсинг.
Смешайте сахарную пудру, лимонный сок и белки. Перемешайте.
Смажьте айсингом пряники со всех сторон.
Самые лучшие десертные рецепты от Лизы Глинской: