Можно взять на работу или дать детям в школу: Глинская поделилась рецептом шоколадных пряников (видео)

Известный кондитер Лиза Глинская, ставшая победительницей телевизионного кулинарного проекта "Мастер Шеф-2", поделилась рецептом вкуснейших шоколадных пряников с сахарной глазурью, которые можно взять с собой на работу, дать ребенку в школу или угостить ими своих гостей.

Шоколадные пряники с сахарной глазурью

Пряничное тесто:

200 мл молока (0,8 стакана объемом 250 мл)

50 г меда (1,5 ст. л.)

20 г сливочного масла

1 ч. л. корицы

1 ч. л. имбиря

1/3 ч. л. мускатного ореха

100 г муки (0,6 стакана объемом 250 мл, I часть)

200 г сахара (1 стакан объемом 250 мл)

40 г желтка (2 шт.)

250 г муки (1,6 стакана объемом 250 мл, II часть)

60 г какао-порошка (4 ст. л. с горкой)

щепотка соли

7 г пищевой соды (0,5 ч. л.)

Приготовьте пряничное тесто.

1. Смешайте молоко, пряности, мед, растопленное сливочное масло и прогрейте до парения.

2. Смешайте сахар и муку (I часть), перемешайте.

3. Добавьте молоко с пряностями и перемешайте. Дайте постоять несколько минут, добавьте желтки и перемешайте.

4. Смешайте муку (II часть), пищевую соду, соль, какао-порошок. Добавьте ½ часть сухих ингредиентов через сито в заварную основу, перемешайте.

5. Добавьте через сито оставшуюся часть сухих ингредиентов и замесите тесто – вся мука должна увлажниться.

6. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см, с помощью формы вырежьте пряники и выложите их на противень с пергаментом.

7. Выпекайте пряники в разогретой до 180С духовке с конвекцией 10 минут. Дайте готовым пряникам остыть.

Айсинг:

60 г белка (2 шт.)

250 г сахарной пудры (1,3 стакана объемом 250 мл)

1 ч. л. лимонного сока (или щепотка лимонной кислоты)

Приготовьте айсинг.

Смешайте сахарную пудру, лимонный сок и белки. Перемешайте.

Смажьте айсингом пряники со всех сторон.

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