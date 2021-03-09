Марина Боржемская рассказала, как приготовить постный салат и грибы

С 15 марта 2021 года начинается главный пост православных - Великий пост. Это значит, что в этот период нельзя употреблять мясные и молочные блюда, масло и яйца.
Тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская по этому поводу решила порадовать своих подписчиков в Инстаграм, которые соблюдают пост, и опубликовала несколько рецептом постных блюд.
Грибы "Терияки"
Ингредиенты:
Приготовление:
Грибы целиком высыпать на АП-сковороду и готовить на среднем огне до испарения жидкости, затем добавить ч.л. оливкогового масла и готовить еще 2 мин. Затем добавить чеснок и соус терияки, потушить еще минуту, выложить на листья салата, украсить овощами.
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Салат "Весенний"
Ингредиенты:
Соус:
Приготовление:
Все ингредиенты нарезать кубиками, перемешать и приправить соусом.
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Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская порадовала и сладкоежек, которые отказывают себе во многом из-за боязни набрать лишний вес. Марина рассказала, как приготовить вкусные постные ПП-блинчики, которые не навредят фигуре.