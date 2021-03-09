Марина Боржемская рассказала, как приготовить постный салат и грибы

С 15 марта 2021 года начинается главный пост православных - Великий пост. Это значит, что в этот период нельзя употреблять мясные и молочные блюда, масло и яйца.

Тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская по этому поводу решила порадовать своих подписчиков в Инстаграм, которые соблюдают пост, и опубликовала несколько рецептом постных блюд.

Грибы "Терияки"

Ингредиенты:

Грибы шампиньоны - 300 г

Чеснок - 2 зубчика

Мед - 1 ч.л.

Соевый соус - 1 ст.л.

Или соус терияки - вместо меда с соевым соусом.

Листья салата, помидор, лимон - для украшения.

Приготовление:

Грибы целиком высыпать на АП-сковороду и готовить на среднем огне до испарения жидкости, затем добавить ч.л. оливкогового масла и готовить еще 2 мин. Затем добавить чеснок и соус терияки, потушить еще минуту, выложить на листья салата, украсить овощами.

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Салат "Весенний"

Ингредиенты:

1 огурец

1 помидор

Половина синей капусты

1/2 кокоса, нарезанного кубиками

Соус:

1 ст л оливкового масла

1 ч л дижонской горчицы в зернах, соль и сок лимона по вкусу.

Приготовление:

Все ингредиенты нарезать кубиками, перемешать и приправить соусом.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская порадовала и сладкоежек, которые отказывают себе во многом из-за боязни набрать лишний вес. Марина рассказала, как приготовить вкусные постные ПП-блинчики, которые не навредят фигуре.