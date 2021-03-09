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Марина Боржемская рассказала, как приготовить постный салат и грибы

Марина Боржемская рассказала, как приготовить постный салат и грибы
Обновлено 15:51 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

С 15 марта 2021 года начинается главный пост православных - Великий пост. Это значит, что в этот период нельзя употреблять мясные и молочные блюда, масло и яйца.

Тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская по этому поводу решила порадовать своих подписчиков в Инстаграм, которые соблюдают пост, и опубликовала несколько рецептом постных блюд.

Грибы "Терияки"

Ингредиенты:

  • Грибы шампиньоны - 300 г
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Мед - 1 ч.л.
  • Соевый соус - 1 ст.л.
  • Или соус терияки - вместо меда с соевым соусом.
  • Листья салата, помидор, лимон - для украшения.

Приготовление:

Грибы целиком высыпать на АП-сковороду и готовить на среднем огне до испарения жидкости, затем добавить ч.л. оливкогового масла и готовить еще 2 мин. Затем добавить чеснок и соус терияки, потушить еще минуту, выложить на листья салата, украсить овощами.

 
 
 
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Салат "Весенний"

Ингредиенты:

  • 1 огурец
  • 1 помидор
  • Половина синей капусты
  • 1/2 кокоса, нарезанного кубиками

Соус:

  • 1 ст л оливкового масла
  • 1 ч л дижонской горчицы в зернах, соль и сок лимона по вкусу.

Приготовление:

Все ингредиенты нарезать кубиками, перемешать и приправить соусом.

 
 
 
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Публикация от borzhemsky_healthy_food (@borzhemsky_healthy_food)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская порадовала и сладкоежек, которые отказывают себе во многом из-за боязни набрать лишний вес. Марина рассказала, как приготовить вкусные постные ПП-блинчики, которые не навредят фигуре.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепты, Великий пост, Постные блюда, Марина Боржемская.
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