Можно смело добавлять себе на завтрак: диетолог рассказал, как приготовить несладкие гречневые блины

8 марта началась Масленичная неделя. Считается, что главным атрибутом праздника являются блинчики. Рецептов блинов существует огромное количество, так, что выбрать точно есть из чего.

Диетолог Светлана Фус решила поделится со своими подписчиками в Инстаграме вкусным рецептом несладких блинов, которые можно смело добавлять себе на завтрак или в обед, дополняя овощным салатом.⁣⁣⠀

Гречневые блины по рецепту Светланы Фус:⁣⁣⠀

Ингредиенты:⁣

Гречневая мука/цельнозерновая мука - 150 г⁣⁣⠀

Яйцо – 2 шт⁣⁣⠀

Молоко 1.5% - 420 мл⁣⁣⠀

Соль — щепотка⁣⁣⠀

Растительное масло - 1-1,5 столовые ложки⁣⁣⠀

Приготовление:⁣⁣

Взбить яйцо с солью.⁣⁣ Добавить молоко, хорошо взбить до образования пузырьков.⁣⁣Насыпать муку в тесто, постоянно помешивая до образования однородной массы.⁣⁣⠀

Добавить растительное масло в тесто.⁣⁣ Возможно, понадобится больше молока, регулируйте по ходу приготовления.⁣⁣⠀

Жарить блины следует на сковороде с антипригарным покрытием.⁣⁣⠀

Приятного аппетита!

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Также, в сторис Светлана поделилась вариантами начинок к блинам.

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