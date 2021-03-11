"Уверен, что такое сочетание обязательно придется вам по вкусу": Евгений Клопотенко поделился рецептом блинов со свеклой и творогом

Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко - успешный повар, телеведущий и ресторатор. Кулинар очень любит баловать своих подписчиков в соцсетях вкусными рецептами.

Так, как 8 марта началась Масленичная неделя, то Евгений решил предложить своим читателям приготовить блины из ржаной муки с необычной начинкой - варенной или запеченной свеклой и творогом.

"Я уверен, что такое сочетание обязательно придется вам по вкусу" - пишет Клопотенко.

Ингредиенты:

Для теста:

250 г мука ржаная

250 г мука пшеничная

4 яйца

2 м молока

4 ст. л. подсолнечного масла

по вкусу соль и сахар

100 мл минеральная вода (Если понадобится)

50 г Сливочное масло (Для жарки)

Для начинки:

1 свекла (Небольшая)

500 г Сыр (творог) (Желательно домашний или магазинный 9%)

2 ст. л. грецких орехов (Измельченных)

2 ст. л. кунжута

100 г йогурта (несладкого, греческого)

1 зубчик чеснока

100 г зелени (петрушка и укроп)

по вкусу соль и перец

Приготовление:

Смешайте в миске 4 яйца, соль и сахар по вкусу. Количество сахара и соли зависит от того, какой именно вкус блинов вы хотите получить - более сладкий или более соленый. Добавьте по 250 г просеянной ржаной и пшеничной муки и немного молока.

Тщательно перемешайте венчиком или миксером до однородности структуры. Тогда блины будут нежными.

Понемногу добавляйте остальное молоко, постоянно помешивая тесто, чтобы не было комочков. Влейте в тесто 4 ст. л. масла и еще раз перемешайте. Тесто по густоте должно получиться, как жидкая сметана, но не слишком жидким и без комочков. Если тесто недостаточно жидкое, добавьте 100 мл минеральной воды.

Жарьте блины на максимально разогретой сковороде, добавляя при каждой жарке немного сливочного масла (всего вам понадобится примерно 50 г масла).

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Для начинки сначала запеките небольшой свеклу. Тщательно помойте ее, не очищая от кожуры, немного сбрызните маслом и запекайте при 180 градусах 1,5-2 часа. Можно ее сварить, но если запечь, начинка будет гораздо вкуснее. Далее порежьте свеклу произвольными кусочками, сложите в чашу блендера и добавьте 500 г сыра, 2 ст. л. измельченных грецких орехов, 2 ст. л. кунжута, 100 г йогурта, 1 зубчик чеснока, 100 г петрушки и укропа. Посолите и поперчите по вкусу и перебейте в однородную массу.

Выложите готовую начинку на блины и заверните рулетиками. Или выберите форму, которая вам больше нравится.

Напомним, что "Телеграф" взял интервью у победителя "Мастер Шефа" Евгения Клопотенко. В ходе разговора кулинар рассказал, почему украинцы начали есть меньше сала, как попал на проект "Мастер Шеф", почему решил заниматься реформой школьного питания.