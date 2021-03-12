Разноцветные блинчики по рецепту Ольги Сумской к Масленице (видео)

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская, которая поделилась рецептом запеченных яблок с белым вином, показала, как приготовить вкусные цветные блинчики.

Новым рецептом на Масленую неделю артистка поделилась на странице в Инстаграме.

"Все очень просто! Делаем тесто: взбиваем яйца с молоком и мукой, добавляем соли, масла, разделяем тесто на три тарелки и добавляем сок из вареной свеклы (потереть и отжать на сито), во вторую миску с тестом добавляем сок шпината (взбить листья шпината блендером, добавив пару столовых ложек воды, чтобы схватилось, отжать на сито или марлю), в третью миску сок сырой моркови, или, как вариант - куркумы, (морковь натереть и отжать на сито)! У нас получилось три разноцветных теста, как светофор! Выпекаем и подаем к столу!", - написала Ольга Сумская, добавив к посту видео процесса приготовления и фото готовых цветных блинчиков.

View this post on Instagram A post shared by Ольга Сумская (@olgasumska)

Больше рецептов разнообразных блинчиков в материалах "Телеграф":