Очень легкое в приготовлении банановое печенье: Лиза Глинская поделилась рецептом (видео)

Для тех, кто пока не собирается худеть к лету, а Масленичная неделя еще не закончилась, предлагаем вам ознакомиться с рецептом вкусного хрустящего печенья с банановой начинкой, который предложила украинский кондитер Лиза Глинская.
Новый видеоурок приготовления бананового печенья кулинар разместила на своем официальном канале на YouTube.
"Печенье "Бананчики" - тонкое хрустящее тесто и сочная банановая начинка. Готовится печенье с начинкой быстро и легко", - говорит победительница второго сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф".
Тесто:
Приготовьте тесто.
1. Сливочное масло и сметану взбейте до пышной массы.
2. Добавьте сахарную пудру, взбейте.
3. Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте к основной массе,. перемешайте.
4. Сформируйте из теста цилиндр, заверните в пищевую пленку, положите в холодильник на 1 час.
Банановая начинка:
Приготовьте банановую начинку.
1. Бананы почистите и нарежьте кубиками.
2. Добавьте сливочное масло, сахар и запаренный изюм. Перемешайте и на среднем огне подержите 3-4 минуты. Дайте остыть.
Приготовьте печенье.
1. Нарежьте тесто брусками толщиной 1-15, см.
2. Раскатайте овалы, выложите начинку, залепите края и сформируйте банан.
3. Выпекайте в разогретой до 170С духовке с конвекцией 20-25 минут.
4. Готовое печенье посыпьте сахарной пудрой.
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