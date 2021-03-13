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Очень легкое в приготовлении банановое печенье: Лиза Глинская поделилась рецептом (видео)

Очень легкое в приготовлении банановое печенье: Лиза Глинская поделилась рецептом (видео)
Обновлено 16:02 Сегодня Телеграф

Для тех, кто пока не собирается худеть к лету, а Масленичная неделя еще не закончилась, предлагаем вам ознакомиться с рецептом вкусного хрустящего печенья с банановой начинкой, который предложила украинский кондитер Лиза Глинская.

Новый видеоурок приготовления бананового печенья кулинар разместила на своем официальном канале на YouTube.

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"Печенье "Бананчики" - тонкое хрустящее тесто и сочная банановая начинка. Готовится печенье с начинкой быстро и легко", - говорит победительница второго сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф".

Тесто:

  • 100 г сливочного масла (размягченного, 82%)
  • 100 г сметаны (4 ст. л., 10-15%)
  • 200 г муки (1,25 стакана объемом 250 мл0
  • 20 г сахарной пудры (1 ст. л.)
  • 6 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)
  • ванильный сахар (по желанию)

Приготовьте тесто.

1. Сливочное масло и сметану взбейте до пышной массы.

2. Добавьте сахарную пудру, взбейте.

3. Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте к основной массе,. перемешайте.

4. Сформируйте из теста цилиндр, заверните в пищевую пленку, положите в холодильник на 1 час.

Банановая начинка:

  • 2 банана
  • 20 г сахара (1 ст. л.)
  • 10 г сливочного масла

Приготовьте банановую начинку.

1. Бананы почистите и нарежьте кубиками.

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2. Добавьте сливочное масло, сахар и запаренный изюм. Перемешайте и на среднем огне подержите 3-4 минуты. Дайте остыть.

Приготовьте печенье.

1. Нарежьте тесто брусками толщиной 1-15, см.

2. Раскатайте овалы, выложите начинку, залепите края и сформируйте банан.

3. Выпекайте в разогретой до 170С духовке с конвекцией 20-25 минут.

4. Готовое печенье посыпьте сахарной пудрой.

Ранее Лиза Глинская рассказывала, как приготовить вкусные шоколадные пряники, покрытые сахарной глазурью.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Десерты, Рецепты, Лиза Глинская.
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