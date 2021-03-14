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"Мы всегда куда-то спешим": Марина Боржемская рассказала, как приготовить быстрые и полезные перекусы

"Мы всегда куда-то спешим": Марина Боржемская рассказала, как приготовить быстрые и полезные перекусы
Обновлено 11:44 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Современный мир настолько быстр, что иногда мы не успеваем даже нормально поесть. Но без еды, организм не сможет полноценно работать, ведь ему не будет хватать энергии. Фаст-фуд при этом не очень хорошая идея.

Тренер "Зважених та щасливих" Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм поделилась 8 простыми рецептами быстрых и полезных перекусов, которые вы можете использовать на протяжении дня.

Омлет в томате. С двух томатов срежьте шляпки и чайной ложкой выньте сердцевину. Яйцо взбейте с тёртым сыром, рубленой петрушкой и укропом. Посолите, поперчите и разлейте по помидорам. Накройте шляпками и запекайте в микроволновке 3–4 мин.

Омлет в чашке. Смажьте кружку оливковым маслом и разбейте в неё два яйца. Посолите и взбейте при помощи вилки. Порежьте кубиками вареное филе и тоже отправьте в кружку. Перемешайте и отправьте на 2 мин.

Сэндвич с авокадо. Подсушите цельнозерновой хлеб на сковороде или в тостере. Измельчите томат и небольшое авокадо. Заправьте овощи 2 ст л хумуса и щепоткой орегано. Намажьте на хлеб и наслаждайтесь.

Капрезе с курицей и авокадо. В глубокое блюдо выложите кубики вареной курицы, авокадо, моцареллы и томаты черри. Полейте бальзамическим уксусом, посыпьте измельчённым базиликом и подавайте к столу.

Острая морковь. Очистите 2 моркови и пару зубчиков чеснока. Натрите морковь на средней тёрке, добавьте пропущенный через пресс чеснок. Посолите, поперчите и заправьте домашним майонезом. Можно намазывать на тосты или фаршировать яйца.

Салат с грушей и гранатом. 1–2 груши помойте и нарежьте мелкими кубиками, измельчите красный сладкий лук. Смешайте всё это с зёрнами одного граната. Добавьте пучок рубленой кинзы, соль и молотый чёрный перец по вкусу. Заправьте оливковым маслом и лимонным соком.

Салат с сёмгой и киви. Очистите и нарежьте крупными кубиками киви, болгарский перец и филе слабосолёной сёмги. Одну небольшую луковицу порежьте полукольцами. Смешайте все ингредиенты и заправьте 1 ст л оливкового масла и 1 ст л лимонного сока. Добавьте по щепотке соли и чёрного молотого перца.

Грейпфрут с корицей и мёдом. Помойте несколько грейпфрутов и разрежьте их пополам. Каждую половинку посыпьте корицей (примерно по одной чайной ложке) и полейте мёдом. Выложите на противень, застеленный пекарской бумагой, и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 5 минут.

 
 
 
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Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская в преддверии Великого поста поделилась рецептами постных блюд. Тренер рассказала, как приготовить постный салат и грибы .

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепты, Перекус, Марина Боржемская.
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