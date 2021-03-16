Победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом постного борща, о котором ему рассказали на Полесье (видео)

Популярный украинский кулинар, победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко на своей странице в Фейсбук не только делиться вкусными рецептами, но и рассказывает много интересного об истории украинской кухни, и блюдах, которые он готовит.

А знаете ли вы, что в далекие времена все украинцы были практически вегетарианцами? Так, вот раньше у украинцев все блюда были постными, разве что изредка приправлялись жиром или салом с чесноком.

Поэтому, Евгений Клопотенко предложил своим подписчикам приготовить постный борщ, рецепт которого нашел в одном поселке на Полесье.

"Этот рецепт заслуживает внимания. Потому что он такой насыщенный по вкусу и цвету, а еще он такой ароматный, что можно сойти с ума" - описывает борщ Евгений.

Ингредиенты:

2 л воды

2 свеклы

1 шт. лука репчатого

3-4 шт. картофеля

½ болгарского перца

½ моркови

200 г квашенной капусты (с рассолом)

2 ст. л. томатной пасты

1-2 ст. л. меда

по вкусу соль и перец

Приготовление:

Приготовьте бульон на свекле. Для этого нужно почистить свеклу, разрезать ее пополам, залить водой и варить 40 минут до готовности. Добавьте в отвар ½ луковицы и продолжайте готовить дальше.

Картофель нарежьте мелкими кубиками и отправьте в свекольный бульон. Половину моркови нарежьте соломкой и добавьте в кастрюлю к бульону. Пусть все продолжает вариться.

Приготовьте зажарку. Для этого болгарский перец и вторую половину луковицы нарежьте кубиками и припустите на сковороде с небольшим количеством растительного масла до мягкости в течение 3-5 минут. Добавьте томатную пасту и протушите еще 2-3 минуты.

Теперь достаньте из бульона свеклу, дайте ей немного остыть и нарежьте произвольными кусочками. Верните нарезанную свеклу в бульон и туда же отправьте зажарку.

Если все овощи готовы, то добавьте к борщу квашеную капусту с рассолом. Проварите 3 минуты и попробуйте. Теперь пришло время добавить по вкусу соль, перец и мед.

Готовый борщ можно оставить на 20 минут, чтобы он настоялся и насытился ароматами. А можно отправить в духовку с температурой 180 градусов, чтобы он настоялся в течение 15-20 минут. Подавать можно сразу же горячим. Хотя идеального вкуса он наберет только на следующий день!

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко составил подборку вкусных и интересных блюд из картофеля. Повар считает, что картофель - универсальный ингредиент, из которого вы сможете приготовить настоящие произведения искусства.