Отличный рецепт для тех, кто соблюдает пост: диетолог поделился рецептом постных голубцов

С 15 марта все верующие люди начали соблюдать Великий пост, который продлиться до Пасхи - 48 дней. В это время запрещено употребление молочных и мясных блюд, а рыба разрешена лишь в праздники Благовещения и в Вербное воскресенье.
Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм опубликовала отличный рецепт как раз для тех, кто соблюдает пост. Она предложила приготовить постные голубцы с гречкой и грибами.
Ингредиенты:
Приготовление:
Капусту разобрать на листики, в уплотнении немного отбить и залить кипятком на 10 минут, слить воду и обдать холодной водой.
Лук, морковь и грибы очистить. Лук нарезать кубиками. Морковь натереть на терке. Грибы нарезать пластинками. Притомить отдельно часть лука и моркови с грибами. Соединить с гречкой. Сделать голубцы.
Вторую часть лука и моркови притомить и влить томатную сальсу или сок.
Голубцы уложить в огнеупорное блюдо, залить томатной смесью и тушить в духовке при Т 180 С 20 минут. Затем уменьшить температуру до 150-160 С и тушить еще 30 минут или до готовности.
При желании или если вы не придерживаетесь поста, можно использовать мясо.
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Если вы соблюдаете пост, то ранее, "Телеграф" составил простую памятку о том, какие продукты в какой день можно употреблять. И также напомнил, на какие числа в 2021 году припадают пасхальные праздники.