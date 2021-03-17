Отличный рецепт для тех, кто соблюдает пост: диетолог поделился рецептом постных голубцов

С 15 марта все верующие люди начали соблюдать Великий пост, который продлиться до Пасхи - 48 дней. В это время запрещено употребление молочных и мясных блюд, а рыба разрешена лишь в праздники Благовещения и в Вербное воскресенье.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм опубликовала отличный рецепт как раз для тех, кто соблюдает пост. Она предложила приготовить постные голубцы с гречкой и грибами.

Ингредиенты:

1 качан пекинской капусты

2 стакана отварной гречки

2 морковки

4 луковицы

300 грамм грибов (шампиньоны или вешенки)

1 стакан томатного сока (домашнего, можно с семечками) или сальсы

по вкусу соль, перец, кориандр

Приготовление:

Капусту разобрать на листики, в уплотнении немного отбить и залить кипятком на 10 минут, слить воду и обдать холодной водой.

Лук, морковь и грибы очистить. Лук нарезать кубиками. Морковь натереть на терке. Грибы нарезать пластинками. Притомить отдельно часть лука и моркови с грибами. Соединить с гречкой. Сделать голубцы.

Вторую часть лука и моркови притомить и влить томатную сальсу или сок.

Голубцы уложить в огнеупорное блюдо, залить томатной смесью и тушить в духовке при Т 180 С 20 минут. Затем уменьшить температуру до 150-160 С и тушить еще 30 минут или до готовности.

При желании или если вы не придерживаетесь поста, можно использовать мясо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Если вы соблюдаете пост, то ранее, "Телеграф" составил простую памятку о том, какие продукты в какой день можно употреблять. И также напомнил, на какие числа в 2021 году припадают пасхальные праздники.