Скачать
Среда, 17.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Дубинский без Коломойского никому не интересен: станет ли опальный нардеп главным критиком Зеленского
Дубинский без Коломойского никому не интересен: станет ли опальный нардеп главным критиком Зеленского
Снег с дождем надоел: синоптики рассказали, когда в Украине ждать потепления (карты)
Снег с дождем надоел: синоптики рассказали, когда в Украине ждать потепления (карты)
Украина второй день подряд бьет рекорд по смертности от коронавируса: статистика на 17 марта
Украина второй день подряд бьет рекорд по смертности от коронавируса: статистика на 17 марта
В Украине усилили наказание за нарушение ПДД: какие штрафы действуют с 17 марта (инфографика)
В Украине усилили наказание за нарушение ПДД: какие штрафы действуют с 17 марта (инфографика)

Отличный рецепт для тех, кто соблюдает пост: диетолог поделился рецептом постных голубцов

Отличный рецепт для тех, кто соблюдает пост: диетолог поделился рецептом постных голубцов
Обновлено 09:20 Сегодня Телеграф

С 15 марта все верующие люди начали соблюдать Великий посткоторый продлиться до Пасхи - 48 дней. В это время запрещено употребление молочных и мясных блюд, а рыба разрешена лишь в праздники Благовещения и в Вербное воскресенье. 

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм опубликовала отличный рецепт как раз для тех, кто соблюдает пост. Она предложила приготовить постные голубцы с гречкой и грибами.

Ингредиенты:

  • 1 качан пекинской капусты
  • 2 стакана отварной гречки
  • 2 морковки
  • 4 луковицы
  • 300 грамм грибов (шампиньоны или вешенки)
  • 1 стакан томатного сока (домашнего, можно с семечками) или сальсы
  • по вкусу соль, перец, кориандр

Приготовление:

Капусту разобрать на листики, в уплотнении немного отбить и залить кипятком на 10 минут, слить воду и обдать холодной водой.

Победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом постного борща, о котором ему рассказали на Полесье (видео)
Победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом постного борща, о котором ему рассказали на Полесье (видео) Читать полностью

Лук, морковь и грибы очистить. Лук нарезать кубиками. Морковь натереть на терке. Грибы нарезать пластинками. Притомить отдельно часть лука и моркови с грибами. Соединить с гречкой. Сделать голубцы.

Вторую часть лука и моркови притомить и влить томатную сальсу или сок.

Голубцы уложить в огнеупорное блюдо, залить томатной смесью и тушить в духовке при Т 180 С 20 минут. Затем уменьшить температуру до 150-160 С и тушить еще 30 минут или до готовности.

При желании или если вы не придерживаетесь поста, можно использовать мясо.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Если вы соблюдаете пост, то ранее, "Телеграф" составил простую памятку о том, какие продукты в какой день можно употреблять. И также напомнил, на какие числа в 2021 году припадают пасхальные праздники.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 273

Все по теме:

Рецепт, Великий пост, Постные блюда, Светлана Фус, Голубцы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кого мы собрались возвращать?": первый мэр Севастополя дал прогноз по деоккупации Крыма
02 Паники уже нет, помочь всем не получится: волонтер рассказала о ситуации с коронавирусом в Одессе
03 Мать 8-летней модели нарушила молчание и ответила, живет ли ее дочь с 13-летним блогером
04 Готовят силовой сценарий: боевики "запасаются" техникой на Донбассе, даже не пряча
05 Доктор Комаровский признался, как сам борется с ОРВИ и ОРЗ (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В России назвали топ-3 кандидатов на место Путина
В России назвали топ-3 кандидатов на место Путина
&quot;Как только откроются границы, уедут все вменяемые специалисты&quot;: Черняк озвучил нерадостный прогноз для Украины
"Как только откроются границы, уедут все вменяемые специалисты": Черняк озвучил нерадостный прогноз для Украины
Что за День святого Патрика и как его принято отмечать
Что за День святого Патрика и как его принято отмечать
Какой праздник 17 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 17 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь