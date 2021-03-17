Что можно приготовить и есть в Великий пост: постные рецепты и блюда

15 марта начался самый длинный и самый строгий период воздержания у православных - Великий пост. В это время все верующие отказываются от животной пищи, молочных продуктов и яиц. Разрешается только рыба, и только в праздник Благовещения — 7 апреля и в Вербное воскресенье — 25 апреля.

Великий пост длиться 48 дней, аж до православной Пасхи, которая в 2021 году припадает на 2 мая.

Постные блюда необязательно должны быть скучными и однообразными. Чтобы немного разнообразить постный рацион, “Телеграф” подготовит подборку вкусных постных рецептов.

Способы приготовления:

Постный борщ

Свеклу, морковь, картофель и лук для постного борща вымыть, очистить и нарезать тонкой соломкой. Капусту очистить от верхних листьев, ополоснуть и тонко нашинковать. Помидоры ошпарить кипятком, снять кожицу и нарезать кубиками. Чеснок очистить и раздавить.

В большой кастрюле, предназначенной для варки борща, вскипятить воду, слегка посолить. Положить картофель и капусту, поставить на небольшой огонь.

Тем временем разогреть в сковороде растительное масло, положить лук и морковь. Обжаривать, постоянно помешивая, 5 мин.

Добавить в сковороду половину подготовленной свеклы, уксус и сахар. Перемешать, уменьшить огонь до минимума и тушить 10 мин. Оставшуюся свеклу сложить в миску, залить кипятком, добавить 1 ч. л. уксуса и дать настояться. (Получившийся свекольный сок потребуется в конце приготовления для того, чтобы сделать цвет борща более насыщенным.)

Добавить в сковороду с овощами помидоры, посолить, поперчить по вкусу, накрыть крышкой и тушить еще 20 мин. Переложить тушеные овощи в кастрюлю с картофелем и капустой. Добавить лавровый лист. Увеличить огонь, довести постный борщ до кипения, аккуратно снять шумовкой пену.

Добавить в постный борщ чеснок. Накрыть крышкой и сразу снять с огня. Дать настояться под крышкой 10 мин.

Постный гороховый суп-пюре

Для постного горохового суп-пюре вымойте и замочите горох в холодной воде на 2 часа. Налейте в кастрюлю 2 литра воды, положите замоченный горох и варите на медленном огне примерно час.

Очистите лук, мелко порубите. Морковь очистите и натрите на крупной терке. Разогрейте сковороду, налейте растительное масло и обжарьте овощи для постного горохового суп-пюре до золотистого цвета.

Картофель для постного горохового суп-пюре очистите, нарежьте на кубики, добавьте в кастрюлю, где варится горох. Посолите по вкусу и варите все вместе примерно 10 минут.

Добавьте обжаренные овощи в кастрюлю с кипящим супом, перемешайте. Уменьшите огонь, накройте кастрюлю крышкой и варите еще 10 минут. К концу приготовления картофель должен полностью свариться.

На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте мелко порезанные лесные грибы для постного горохового суп-пюре в течении 20 минут, посолите и поперчите по вкусу.

Снимите кастрюлю с огня. Измельчите постный гороховый суп-пюре до однородной массы. Добавьте свежемолотый черный перец по вкусу, перемешайте. Разлейте суп по тарелкам, добавьте обжаренные грибы и зелень по вкусу.

Овощное соте с добавлением гречки

Картофель вымыть, очистить, нарезать дольками. Кабачки и баклажаны промыть и нарезать кружочками (толщиной 0,5-0,7мм).

Для того, чтобы баклажаны не горчили, их надо нарезать, пересыпать солью и, когда выделится сок, промыть и выложить на бумажное полотенце. Затем картофель, баклажаны и кабачки обжарить отдельно на растительном масле до золотистого цвета. Овощи не пережаривать и не солить! Овощи дойдут до полной готовности в духовке.

Чтобы блюдо было сытное, можно добавить в овощное соте гречневую крупу. Гречневую крупу предварительно промыть.

Переложить обжаренные овощи в сотейник, или кастрюлю, или сковороду с толстым дном, чередуя с гречкой. Если кладете больше крупы, увеличиваете количество бульона 1:2

Приготовить томатно-чесночный соус. Очистить репчатый лук и мелко нарезать, обжарить на разогретом масле до прозрачности. Морковь очистить, вымыть и нарезать соломкой, добавить к луку и пассеровать. Затем добавить нарезанный дольками помидор и соевый соус. Перемешать и тушить до готовности овощей.

Томатную пасту смешать с теплым бульоном или водой. Добавить приправу, соль и перец. Можно добавить щепотку сахара.

Залить томатным соусом пассерованные овощи и перемешать. Добавить прессованный чеснок. Приготовленный чесночный соус вылить в сотейник с овощами.

Овощи с гречкой не перемешивать! Накрыть сотейник неплотно крышкой или фольгой и тушить в духовке при температуре 180 С, ~25-30 минут до готовности.

Подавая блюдо к столу, посыпать зеленью.

Плов с грибами

Морковь вымойте, очистите и нарежьте тонкой соломкой. Лук очистите и нарежьте кубиками. В сковороде с толстым дном или казане, где будете готовить плов с грибами, разогрейте растительное масло и обжарьте овощи до светло золотистого цвета, примерно 7 минут.

К жареным овощам добавьте грибы, предварительно очищенные и порезанные. Жарьте все вместе 15 минут, поперчите и посолите по вкусу. Добавьте семена зиры, с ними плов с грибами будет очень вкусный.

Подготовьте рис для плова с грибами. В большой миске, холодной водой промойте вместе белый и дикий рис. Воду меняйте 5-6 раз, чтобы рис хорошо промылся от крахмала и при варке не склеивался. Если вы хотите, чтобы дикий рис был более мягкий в готовом плове, предварительно его замочите в кипятке на 20 минут.

Рис выложите на овощи с грибами и разровняйте. Залейте примерно 300 гр. кипятка, посолите по вкусу. Для остроты можно добавить стручок красного перца по вкусу. Закройте плов с грибами плотно крышкой, чтобы не выходил пар и готовьте на среднем огне 25 минут.

Готовому плову с грибами дайте отдохнуть. Уберите сковороду с плиты, накройте полотенцем и дайте постоять 5 минут. Затем перемешайте, выложите на большую тарелку или порционно, посыпьте зеленью по желанию и подайте на стол.

Салат из чечевицы

Чечевицу залить водой, чтобы полностью покрывала зёрна + 3 см сверху. Добавить перец, лавровый лист, гвоздику. Варить под крышкой 30 минут, до полного выкипание воды. Остудить. Убрать специи.

Приготовить соус. Смешать горчицу, уксус (винный, бальзамически или яблочный), соль, раздавленный чеснок, масло (оливковое или льняное). Зелень (зеленый лук, укроп и петрушку) мелко порубить, смешать с остуженной, чечевицей, залить соусом.

Постный пирог с клубникой

Приготовьте тесто для постного пирога с клубникой. Для этого за 30 минут до начала процесса уберите растительное масло (150 мл) в морозильную камеру, чтобы оно загустело.

Клубнику для пирога вымойте, обсушите и почистите. Переложите в небольшую кастрюлю и засыпьте коричневым сахаром. Поставьте на плиту и прогрейте на среднем огне в течение 2 минут.

Добавьте воду (в зависимости от сочности ягод), закройте кастрюлю крышкой и быстро доведите до кипения. Снимите крышку и варите 3 минуты. Откиньте ягоды на сито, сироп соберите и дайте остыть.

Муку для теста пирога просейте с солью и разрыхлителем в миску. Добавьте застывшее масло, порубите двумя ножами, чтобы получилась крошка. Влейте остывший сироп, всыпьте ванильный сахар и корицу. Быстро замесите тесто.

Силиконовую форму диаметром 22 см для пирога смажьте растительным маслом. Выложите на дно чуть меньше половины приготовленного теста, сверху распределите клубнику.

Выложите оставшееся тесто. Духовку нагрейте до 180°C. Форму с будущим пирогом поставьте на средний уровень духовки. Выпекайте 35–40 минут (воткнутая в центр пирога деревянная шпажка должна выходить сухой).

Постному пирогу с клубникой дайте слегка остыть в форме, затем переложите его на решетку. Дайте полностью остыть. Переверните на тарелку и посыпьте сахарной пудрой.

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