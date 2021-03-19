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Крем-суп: 3 простых рецепта, которые точно вас поразят

Крем-суп: 3 простых рецепта, которые точно вас поразят
10:01 Сегодня Телеграф

С приходом весны и тепла все больше хочется есть легкие и полезные блюда. Именно поэтому "Телеграф" подготовил для вас подборку простых, но чрезвычайно вкусных рецептов крем-супов.

Крем-суп из шпината

Ингредиенты:

  • Картофель - 400 г;
  • Кабачок - 100 г;
  • Лук репчатый - 0,5 шт.;
  • Шпинат - 150 г;
  • Куриное мясо - 100-120 г;
  • Соль, перец по вкусу;
  • Мускатный орех (щепотка) ;
  • Базилик свежий.

Приготовление:

Порезать кубиками картофель и кабачок, и варить на среднем огне вместе с луковицей до готовности.
Достать лук.

Шпинат хорошо промыть и порезать кусочками, добавить в кастрюлю и проварить еще 2-3 минуты.

Между тем мясо курицы порезать кубиками и обжарить на сковороде до готовности.

В кастрюлю добавить соль, перец, мускатный орех и взбить все блендером до однородной консистенции.

Перед подачей в тарелку добавить несколько кусочков мяса и украсить листочками базилика.

Приятного аппетита!

Крем-суп с креветками

Ингредиенты:

  • Картофель - 400 г;
  • Морковь (небольшая) - 1 шт.;
  • Лук репчатый - 0,5 шт.;
  • Креветки - 10 шт.;
  • Сливки 20% - 130 мл;
  • Соль, перец по своему вкусу;
  • Оливковое масло - 2 ст. л;
  • Пармезан - 30-50 г;
  • Плавленый сыр - 70 г.

Приготовление:

Морковь, картофель и лук почистить, помыть, нарезать небольшими кусочками и варить до готовности.

Когда овощи сварятся, добавить сливки и нарезанный кубиками плавленый сыр. Варить на медленном огне 4-5 минут.

После этого добавить специи и взбить все блендером до однородности.

На сковороду налить оливковое масло и пожарить креветки с обеих сторон в течение 3-4 минут.

Крем-суп налить в глубокую тарелку, осторожно положить туда креветки, посыпать тертым пармезаном и можно наслаждаться!

Сырный крем-суп

Ингредиенты:

  • Картофель - 350 г;
  • Морковь - 1 шт.;
  • Куриное мясо - 120-150 г;
  • Лук репчатый - 0,5 шт.;
  • Плавленый сырок - 150 г;
  • Соль, перец по вкусу;
  • Куркума молотая – щепотка.

Приготовление:

Овощи очистить, помыть, нарезать небольшими кусочками и варить на среднем огне до готовности. Между тем мясо помыть и нарезать кубиками, и обжарить на сковороде на умеренном огне.

Когда овощи сварятся, добавить специи и натереть плавленый сырок. Все размешать и взбить блендером до однородной консистенции.

Суп налить в глубокую тарелку и добавить несколько кусочков куриного мяса.

Готово!

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Яна Мосийчук
Автор: Яна Мосийчук
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Рецепты, Кулинария, Приготовление, Крем-суп.
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