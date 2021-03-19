Крем-суп: 3 простых рецепта, которые точно вас поразят

С приходом весны и тепла все больше хочется есть легкие и полезные блюда. Именно поэтому "Телеграф" подготовил для вас подборку простых, но чрезвычайно вкусных рецептов крем-супов.
Ингредиенты:
Приготовление:
Порезать кубиками картофель и кабачок, и варить на среднем огне вместе с луковицей до готовности.
Достать лук.
Шпинат хорошо промыть и порезать кусочками, добавить в кастрюлю и проварить еще 2-3 минуты.
Между тем мясо курицы порезать кубиками и обжарить на сковороде до готовности.
В кастрюлю добавить соль, перец, мускатный орех и взбить все блендером до однородной консистенции.
Перед подачей в тарелку добавить несколько кусочков мяса и украсить листочками базилика.
Приятного аппетита!
Ингредиенты:
Приготовление:
Морковь, картофель и лук почистить, помыть, нарезать небольшими кусочками и варить до готовности.
Когда овощи сварятся, добавить сливки и нарезанный кубиками плавленый сыр. Варить на медленном огне 4-5 минут.
После этого добавить специи и взбить все блендером до однородности.
На сковороду налить оливковое масло и пожарить креветки с обеих сторон в течение 3-4 минут.
Крем-суп налить в глубокую тарелку, осторожно положить туда креветки, посыпать тертым пармезаном и можно наслаждаться!
Ингредиенты:
Приготовление:
Овощи очистить, помыть, нарезать небольшими кусочками и варить на среднем огне до готовности. Между тем мясо помыть и нарезать кубиками, и обжарить на сковороде на умеренном огне.
Когда овощи сварятся, добавить специи и натереть плавленый сырок. Все размешать и взбить блендером до однородной консистенции.
Суп налить в глубокую тарелку и добавить несколько кусочков куриного мяса.
Готово!