Как у мамы: домашние куриные котлеты по рецепту Лизы Глинской (видео)

Украинский кулинарный эксперт Лиза Глинская, которая славится своими десертами, поделилась маминым рецептом вкусных, сочных и нежных куриных котлет.

"Домашние куриные котлеты - очень нежные и вкусные. Делюсь с вами своим семейным рецептом", - написала Глинская под видео на своем YouTube-канале.

Куриные котлеты

Ингредиенты:

1 кг куриного филе (или индюшиного)

350 г лука (2 шт.)

300 г картофеля (1-2 шт.)

100 г мякиша батона

150 мл молока (0,6 стакана объемом 250 мл)

соль, перец, чеснок (по желанию)

150 г манной крупы (0,75 стакана объемом 250 мл)

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Нарежьте крупными кусками картофель и лук.

2. Нарежьте небольшими кусочками филе.

3. Нарежьте кусочками мякиш батона и залейте молоком.

4. Пропустите все подготовленные ингредиенты через мясорубку. Посолите и поперчите (по желанию). Перемешайте.

5. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 1 час.

6. Сформируйте котлеты, слегка присыпьте манкой.

7. Обжарьте котлеты на разогретом масле до золотистости. Доведите до готовности под крышкой.

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