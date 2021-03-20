Как у мамы: домашние куриные котлеты по рецепту Лизы Глинской (видео)

Украинский кулинарный эксперт Лиза Глинская, которая славится своими десертами, поделилась маминым рецептом вкусных, сочных и нежных куриных котлет.
"Домашние куриные котлеты - очень нежные и вкусные. Делюсь с вами своим семейным рецептом", - написала Глинская под видео на своем YouTube-канале.
Куриные котлеты
Ингредиенты:
Способ приготовления:
1. Нарежьте крупными кусками картофель и лук.
2. Нарежьте небольшими кусочками филе.
3. Нарежьте кусочками мякиш батона и залейте молоком.
4. Пропустите все подготовленные ингредиенты через мясорубку. Посолите и поперчите (по желанию). Перемешайте.
5. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 1 час.
6. Сформируйте котлеты, слегка присыпьте манкой.
7. Обжарьте котлеты на разогретом масле до золотистости. Доведите до готовности под крышкой.
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