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Как у мамы: домашние куриные котлеты по рецепту Лизы Глинской (видео)

Как у мамы: домашние куриные котлеты по рецепту Лизы Глинской (видео)
Обновлено 13:57 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Украинский кулинарный эксперт Лиза Глинская, которая славится своими десертами, поделилась маминым рецептом вкусных, сочных и нежных куриных котлет.

"Домашние куриные котлеты - очень нежные и вкусные. Делюсь с вами своим семейным рецептом", - написала Глинская под видео на своем YouTube-канале.

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Куриные котлеты

Ингредиенты:

  • 1 кг куриного филе (или индюшиного)
  • 350 г лука (2 шт.)
  • 300 г картофеля (1-2 шт.)
  • 100 г мякиша батона
  • 150 мл молока (0,6 стакана объемом 250 мл)
  • соль, перец, чеснок (по желанию)
  • 150 г манной крупы (0,75 стакана объемом 250 мл)
  • растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Нарежьте крупными кусками картофель и лук.

2. Нарежьте небольшими кусочками филе.

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3. Нарежьте кусочками мякиш батона и залейте молоком.

4. Пропустите все подготовленные ингредиенты через мясорубку. Посолите и поперчите (по желанию). Перемешайте.

5. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 1 час.

6. Сформируйте котлеты, слегка присыпьте манкой.

7. Обжарьте котлеты на разогретом масле до золотистости. Доведите до готовности под крышкой.

Напомним, что сейчас глубоко верующие люди соблюдают Великий пост, который начался в понедельник 15 марта. О том, что можно приготовить, не используя мясо, узнайте в материале "Телеграфа".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Мясо, Рецепты, Лиза Глинская.
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