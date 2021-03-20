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"Именно то, что нужно в пост": победитель "Мастер Шеф" поделился рецептом салата со свеклой и сухариками

"Именно то, что нужно в пост": победитель "Мастер Шеф" поделился рецептом салата со свеклой и сухариками
Обновлено 20:19 Сегодня Телеграф Фото: facebook

С 15 марта начался самый длинный и самый строгий период воздержания у православных - Великий пост, когда все верующие отказываются от животной пищи, молочных продуктов и яиц. 

Популярный украинский кулинар, победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко на своей странице в Фейсбук в этот раз поделился постным рецептом. Повар рассказал, как приготовить вкусный салат со свеклой и сухариками из ржаного хлеба. 

"Я уверен, что салат со свеклой и сухариками станет одним из ваших любимых!" - пишет Евгений. 

Ингредиенты: 

  • 2 томата
  • 1 свекла
  • 1 сладкий перец (Красный)
  • 1 красный лук
  • 150 г сыра Фета
  • 4 ломтика хлеба (Ржаного)
  • 1 ч. л. сухого орегано
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • ½ шт. лимона (Сок половины лимона)
  • по вкусу соль и перец

Приготовление: 

Подготовьте все ингредиенты для приготовления салата. Сырую свеклу очистите и нарежьте кубиками. Томаты (2 шт.) и сладкий перец нарежьте крупными кусочками. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами.

Что можно приготовить и есть в Великий пост: постные рецепты и блюда
Что можно приготовить и есть в Великий пост: постные рецепты и блюда Читать полностью

Выложите нарезанные овощи в большую миску. Сыр фета покрошите руками и добавьте в миску к овощам. Добавьте сок половины лимона. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте 1 ч. л. сухого орегано.

Заправьте салат 3 ст. л. оливкового масла. Немного перемешайте.

Для сухариков отрежьте 4 ломтиков ржаного хлеба. Нарежьте крупными кубиками и поджарьте на сухой сковороде до золотистой корочки. Или подсушите сухарики в духовке. Добавьте сухарики в тарелку.

Приятного аппетита!!!

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить постный борщ, рецепт которого нашел в одном поселке на Полесье.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Салат, Пост, Великий пост, Мастер-шеф, Евгений Клопотенко.
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