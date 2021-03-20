"Именно то, что нужно в пост": победитель "Мастер Шеф" поделился рецептом салата со свеклой и сухариками

С 15 марта начался самый длинный и самый строгий период воздержания у православных - Великий пост, когда все верующие отказываются от животной пищи, молочных продуктов и яиц.

Популярный украинский кулинар, победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко на своей странице в Фейсбук в этот раз поделился постным рецептом. Повар рассказал, как приготовить вкусный салат со свеклой и сухариками из ржаного хлеба.

"Я уверен, что салат со свеклой и сухариками станет одним из ваших любимых!" - пишет Евгений.

Ингредиенты:

2 томата

1 свекла

1 сладкий перец (Красный)

1 красный лук

150 г сыра Фета

4 ломтика хлеба (Ржаного)

1 ч. л. сухого орегано

3 ст. л. оливкового масла

½ шт. лимона (Сок половины лимона)

по вкусу соль и перец

Приготовление:

Подготовьте все ингредиенты для приготовления салата. Сырую свеклу очистите и нарежьте кубиками. Томаты (2 шт.) и сладкий перец нарежьте крупными кусочками. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами.

Выложите нарезанные овощи в большую миску. Сыр фета покрошите руками и добавьте в миску к овощам. Добавьте сок половины лимона. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте 1 ч. л. сухого орегано.

Заправьте салат 3 ст. л. оливкового масла. Немного перемешайте.

Для сухариков отрежьте 4 ломтиков ржаного хлеба. Нарежьте крупными кубиками и поджарьте на сухой сковороде до золотистой корочки. Или подсушите сухарики в духовке. Добавьте сухарики в тарелку.

Приятного аппетита!!!

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить постный борщ, рецепт которого нашел в одном поселке на Полесье.