Прекрасная замена мясному варианту: победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить овощные котлеты

Так, как с 15 марта начался Великий пост, когда все верующие отказываются от животной пищи, молочных продуктов и яиц, то на первый план выходят постные рецепты. А когда речь заходит о котлетах, у большинства людей возникает ассоциация с сочным мясным фаршем.

Однако, известный повар Евгений Клопотенко хочет развеять этот миф, и напомнить, что котлеты могут быть не только мясными, но и овощными. Поэтому кулинар предложил своим подписчиками приготовить котлеты из чечевицы с горохом, которые станут прекрасной заменой мясного варианта.

"Я почему-то уверен, что и любители мяса не откажутся от такого божественно вкусного блюда" - пишет Клопотенко.

Ингредиенты:

150 г чечевицы

150 г зеленого горошка

300 г картофеля (отварного без кожицы)

1 лук репчатый

1 морковь

1 щепотка тмина (молотого)

1 ст. л. подсолнечного масла

4 ст. л. панировочных сухарей

по вкусу соль и перец

Для соуса:

150 г йогурта (Натурального)

1 ст. л. оливкового масла

1 зубчик чеснока

Приготовление:

Чечевицу отварите до готовности в подсоленной воде в течение 15-20 минут. Горошек отварите в кипящей воде в течение 10 минут. Горошек и вареный картофель растолките прессом для картофеля.

Лук почистите и мелко порежьте, морковь потрите на крупной терке. Обжарьте овощи на сковороде с маслом до прозрачности лука. Добавьте отваренную чечевицу и тушите 2-3 минуты. Переложите поджарку в кастрюлю и измельчите погружным блендером до пюреобразного состояния.

Смешайте в миске горохово-картофельное пюре с овощной поджаркой, добавьте молотый тмин, соль и перец по вкусу. Сформируйте из массы небольшие котлетки, обваляйте их в сухарях и обжарьте на сковороде с подсолнечным маслом до золотистой корочки.

Приготовьте соус: смешайте йогурт, оливковое масло и измельченный зубчик чеснока. Подавайте котлеты вместе с соусом. Если придерживаетесь поста, соус можно просто исключить.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко поделился рецептом салата со свеклой и сухариками, который также отлично подойдет к постному меню.