Прекрасная замена мясному варианту: победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить овощные котлеты

Так, как с 15 марта начался Великий пост, когда все верующие отказываются от животной пищи, молочных продуктов и яиц, то на первый план выходят постные рецепты. А когда речь заходит о котлетах, у большинства людей возникает ассоциация с сочным мясным фаршем.
Однако, известный повар Евгений Клопотенко хочет развеять этот миф, и напомнить, что котлеты могут быть не только мясными, но и овощными. Поэтому кулинар предложил своим подписчиками приготовить котлеты из чечевицы с горохом, которые станут прекрасной заменой мясного варианта.
"Я почему-то уверен, что и любители мяса не откажутся от такого божественно вкусного блюда" - пишет Клопотенко.
Ингредиенты:
Для соуса:
Приготовление:
Чечевицу отварите до готовности в подсоленной воде в течение 15-20 минут. Горошек отварите в кипящей воде в течение 10 минут. Горошек и вареный картофель растолките прессом для картофеля.
Лук почистите и мелко порежьте, морковь потрите на крупной терке. Обжарьте овощи на сковороде с маслом до прозрачности лука. Добавьте отваренную чечевицу и тушите 2-3 минуты. Переложите поджарку в кастрюлю и измельчите погружным блендером до пюреобразного состояния.
Смешайте в миске горохово-картофельное пюре с овощной поджаркой, добавьте молотый тмин, соль и перец по вкусу. Сформируйте из массы небольшие котлетки, обваляйте их в сухарях и обжарьте на сковороде с подсолнечным маслом до золотистой корочки.
Приготовьте соус: смешайте йогурт, оливковое масло и измельченный зубчик чеснока. Подавайте котлеты вместе с соусом. Если придерживаетесь поста, соус можно просто исключить.
Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко поделился рецептом салата со свеклой и сухариками, который также отлично подойдет к постному меню.