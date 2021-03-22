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Прекрасная замена мясному варианту: победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить овощные котлеты

Прекрасная замена мясному варианту: победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить овощные котлеты
Обновлено 09:24 Сегодня Телеграф Фото: klopotenko.com

Так, как с 15 марта начался Великий пост, когда все верующие отказываются от животной пищи, молочных продуктов и яиц, то на первый план выходят постные рецепты. А когда речь заходит о котлетах, у большинства людей возникает ассоциация с сочным мясным фаршем.

Однако, известный повар Евгений Клопотенко хочет развеять этот миф, и напомнить, что котлеты могут быть не только мясными, но и овощными. Поэтому кулинар предложил своим подписчиками приготовить котлеты из чечевицы с горохом, которые станут прекрасной заменой мясного варианта.

"Я почему-то уверен, что и любители мяса не откажутся от такого божественно вкусного блюда" - пишет Клопотенко.

Ингредиенты: 

  • 150 г чечевицы 
  • 150 г зеленого горошка 
  • 300 г картофеля (отварного без кожицы)
  • 1 лук репчатый
  • 1 морковь
  • 1 щепотка тмина (молотого)
  • 1 ст. л. подсолнечного масла
  • 4 ст. л. панировочных сухарей
  • по вкусу соль и перец

Для соуса:

  • 150 г йогурта (Натурального)
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 зубчик чеснока

Приготовление:

Чечевицу отварите до готовности в подсоленной воде в течение 15-20 минут. Горошек отварите в кипящей воде в течение 10 минут. Горошек и вареный картофель растолките прессом для картофеля.

Лук почистите и мелко порежьте, морковь потрите на крупной терке. Обжарьте овощи на сковороде с маслом до прозрачности лука. Добавьте отваренную чечевицу и тушите 2-3 минуты. Переложите поджарку в кастрюлю и измельчите погружным блендером до пюреобразного состояния.

Смешайте в миске горохово-картофельное пюре с овощной поджаркой, добавьте молотый тмин, соль и перец по вкусу. Сформируйте из массы небольшие котлетки, обваляйте их в сухарях и обжарьте на сковороде с подсолнечным маслом до золотистой корочки.

Приготовьте соус: смешайте йогурт, оливковое масло и измельченный зубчик чеснока. Подавайте котлеты вместе с соусом. Если придерживаетесь поста, соус можно просто исключить.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко поделился рецептом салата со свеклой и сухариками, который также отлично подойдет к постному меню.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Рецепты, Пост, Мастер-шеф, Котлеты, Евгений Клопотенко.
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