Полезные конфеты с курагой: простой рецепт на 30 минут

Любите сладкое, но боитесь набрать лишних килограммов? Не стоит! "Телеграф" подготовил для вас простой рецепт вкуснейших и полезных конфет, которые точно не повредят фигуре.

Ингредиенты:

Соленый арахис - 100 г;

Курага - 220 г;

Вода - 2-3 ст. л;

Черный шоколад - 100 г;

Масло оливковое - 2 ч. л.

Приготовление:

Курагу промыть и просушить. В блендере измельчить орехи (на небольшие кусочки), а затем измельчить курагу до однородной каши, предварительно добавив воду.

В глубокой посуде смешать измельченные курагу и орехи, сформировать шарики и оставить их в морозилке на 5-10 минут.

Между тем, импульсами растопить половину шоколада, а затем добавить остальную половину. Хорошо перемешать, чтобы весь шоколад растаял. В конце добавить масло и снова перемешать.

Каждый шарик покрыть шоколадом и снова оставить в морозилке на 10-15 минут. И конфеты готовы! Приятного тебе аппетита!