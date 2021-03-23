Эти кексы - как семечки: победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусной выпечки

Популярный украинский повар, победитель кулинарного шоу "Мастер-Шеф" Евгений Клопотенко продолжает баловать своих подписчиков разными вкусностями, а точнее рецептами этих самых вкусностей.

Новым "презентом" от кулинара стали кексы с апельсином. На своей странице в Инстаграме Евгений разместил пост, в котором рассказал, как их приготовить.

"Эти кексы - как семечки, только кексы. В том смысле, что фиг остановишься" - описывает рецепт Клопотенко.

Ингредиенты:

мука 360г,

разрыхлитель 10г,

яйца 3 шт,

сахар 100-150,

ванильный сахар 10г,

кефир 250г,

апельсин 1 шт (цедра и сок),

щепотка соли.

Приготовление:

Яйца сочетаете с сахаром (обычным и ванильным), добавляете кефир, перемешиваете, натирайте цедру апельсина, выжимают сок, снова перемешиваете, добавляете муку с разрыхлителем, и снова перемешиваете. Наливаете в маленькие формочки и печете 25 минут при 180 градусах. Затем получаете и даете остыть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить овощные котлеты, которые не уступят по вкусу мясным. Да и еще станут отличной альтернативой мясу во время Великого поста.