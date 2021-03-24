Придется по вкусу всем членам семьи: диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить постный плов

Так, как с 15 марта начался Великий пост, когда все верующие отказываются от животной пищи, молочных продуктов и яиц, поэтому в этот период особо популярными являются постные рецепты.

На своей странице в Инстаграме диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить вкусный постный плов из булгура, который придется по вкусу всем членам семьи.

Ингредиенты:

Крупа булгура – 1 стакан

Помидоры квашеные рубленные – 400 г

Нут отварной – 1 стакан

Лук репчатый красный – 1 шт.

Перец сладкий красный – 1 шт.

Чеснок – 2 зубка

Паста томатная – 1 ст. ложки

Петрушка – пару веточек

Мята – пару веточек

Бульон овощной – 190 мл

Зира молотая – 1 ч. ложки

Корица молотая – 0,25 ч. ложки

Перец чили молотый – по вкусу

Масло растительное – 2 ст. ложки

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Очистите лук и нарежьте кубиками. Сладкий перец разрежьте пополам, удалите семена и плодоножку, нарежьте средними кубиками.

Разогрейте масло в толстостенной кастрюле. Положите лук и перец и томите, периодически помешивая, 10 минут.

Добавьте чеснок, томатную пасту, зиру, корицу, чили, продолжайте томить, помешивая, 1 минуту. Затем всыпьте булгур и продолжайте готовить еще 1 минуту. Добавьте рубленые помидоры и нут, влейте бульон, увеличьте огонь и доведите до кипения.

Посолите, поперчите, накройте кастрюлю крышкой и уменьшите огонь до минимального, готовьте 15 минут. Жидкость должна полностью впитаться. Снимите кастрюлю с огня и оставьте на 5 минут.

Мелко нарежьте петрушку и мяту и перемешайте с пловом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко поделился рецептом салата со свеклой и сухариками, который также отлично подойдет к постному меню.