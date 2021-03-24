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Придется по вкусу всем членам семьи: диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить постный плов

Придется по вкусу всем членам семьи: диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить постный плов
Обновлено 14:02 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Так, как с 15 марта начался Великий пост, когда все верующие отказываются от животной пищи, молочных продуктов и яиц, поэтому в этот период особо популярными являются постные рецепты.

На своей странице в Инстаграме диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить вкусный постный плов из булгура, который придется по вкусу всем членам семьи.

Ингредиенты:

  • Крупа булгура – 1 стакан
  • Помидоры квашеные рубленные – 400 г
  • Нут отварной – 1 стакан
  • Лук репчатый красный – 1 шт.
  • Перец сладкий красный – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубка
  • Паста томатная – 1 ст. ложки
  • Петрушка – пару веточек
  • Мята – пару веточек
  • Бульон овощной – 190 мл
  • Зира молотая – 1 ч. ложки
  • Корица молотая – 0,25 ч. ложки
  • Перец чили молотый – по вкусу
  • Масло растительное – 2 ст. ложки
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Очистите лук и нарежьте кубиками. Сладкий перец разрежьте пополам, удалите семена и плодоножку, нарежьте средними кубиками.

Разогрейте масло в толстостенной кастрюле. Положите лук и перец и томите, периодически помешивая, 10 минут. 

Добавьте чеснок, томатную пасту, зиру, корицу, чили, продолжайте томить, помешивая, 1 минуту. Затем всыпьте булгур и продолжайте готовить еще 1 минуту. Добавьте рубленые помидоры и нут, влейте бульон, увеличьте огонь и доведите до кипения.

Посолите, поперчите, накройте кастрюлю крышкой и уменьшите огонь до минимального, готовьте 15 минут. Жидкость должна полностью впитаться. Снимите кастрюлю с огня и оставьте на 5 минут.

Мелко нарежьте петрушку и мяту и перемешайте с пловом.

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко поделился рецептом салата со свеклой и сухариками, который также отлично подойдет к постному меню.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепт, Пост, Великий пост, Светлана Фус, Плов.
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