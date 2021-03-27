Для тех, кто соблюдает пост: рецепт легкого салата со свеклой (фото)

Украинский фитнес-тренер Марина Боржемская, которая поделилась советами о правильном питании, рассказала, какой салат можно приготовить тем, кто соблюдает Великий пост.
Рецептом постного овощного салата эксперт по питанию поделилась на странице в Инстаграме.
Постный легкий овощной салатик
Ингредиенты:
Приготовление:
Нашинковать капусту, свеклу, порезать помидор небольшими кусочками, а сыр тофу кубиками. Грушу нарезать тонкими слоями (слайсами). Приправить салат льняным маслом, солью, перцем и лимонным соком.
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Приятного аппетита!
Идеальные рецепты для тех, кто постится: