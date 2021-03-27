Для тех, кто соблюдает пост: рецепт легкого салата со свеклой (фото)

Украинский фитнес-тренер Марина Боржемская, которая поделилась советами о правильном питании, рассказала, какой салат можно приготовить тем, кто соблюдает Великий пост.

Рецептом постного овощного салата эксперт по питанию поделилась на странице в Инстаграме.

Постный легкий овощной салатик

Ингредиенты:

1 маленькая свежая свекла

1/2 головка молодой капусты

100 грамм сыра тофу

1/2 груши

1 Помидор

1 ст. л льняного масла

Соль, перец по вкусу

Сок лимона 2 ч. л

Приготовление:

Нашинковать капусту, свеклу, порезать помидор небольшими кусочками, а сыр тофу кубиками. Грушу нарезать тонкими слоями (слайсами). Приправить салат льняным маслом, солью, перцем и лимонным соком.

View this post on Instagram A post shared by borzhemsky_healthy_food (@borzhemsky_healthy_food)

Приятного аппетита!

Идеальные рецепты для тех, кто постится: