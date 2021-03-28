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Таблетки от голода: постные грибные котлеты от Татьяны Литвиновой (видео)

Таблетки от голода: постные грибные котлеты от Татьяны Литвиновой (видео)
Обновлено 20:09 Сегодня Телеграф

Экс-судья популярного кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом вкусных грибных котлет, которые будут идеальным блюдом для тех, кто соблюдает сейчас Великий пост.

Новый видеоурок был опубликован на официальном YouTube-канале Литвиновой.

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"Котлеты - это таблетки от голода. А что делать в пост?! Приготовить грибные котлеты. Рецепт очень доступный, но с хитринкой, как всегда", - написала кулинар в Инстаграме.

Постные грибные котлеты

Время приготовления: 10 мин.

Порции: 4-6

Сложность: легко

Ингредиенты для грибных котлет:

  • Грибы Шампиньоны - 500 г.
  • Лук репчатый - 150 г.
  • Чеснок (свежий, не сухой) - 2-3 зубчика.
  • Масло растительное - 50 мл.
  • Сухари панировочные - 40 г.
  • Крахмал - 1 ст.л.
  • Соль - 0,5 ч.л.
  • Перец черный по вкусу.

Способ приготовления:

1. Лук необходимо пропассеровать на небольшом количестве растительного масла.

2. Отварите грибы, выложите в дуршлаг и дайте лишней жидкости стечь.

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3. Измельчите вместе лук, отваренные грибы, чеснок. 

4. В готовый фарш добавьте панировочные сухари, крахмал, соль и перец. Хорошенько все перемешайте.

5. Сформируйте небольшого размера котлеты и обваляйте в сухарях. Выложите котлеты на разогретую с растительным маслом сковороду.

6. Выложите готовые котлеты на салфетку (чтобы впитались остатки жира), а потом на тарелку. Приятного аппетита!

Что приготовить в Великий пост-2021:

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Рецепты, Великий пост, Татьяна Литвинова.
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