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Простой, но интересный десерт: судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить морковный пирог

Простой, но интересный десерт: судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить морковный пирог
Обновлено 11:12 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский опубликовал на своей странице в Инстаграм новый рецепт. Так, как с 15 марта начался самый длинный и строгий период воздержания у православных - Великий пост, кулинар предложил приготовить морковный пирог.

"И снова простой, но интересный десерт, который я использую в пост - морковный пирог. В нем нет сахара, муки пшеничной, сливочного масла и яиц. Можно есть практически всем" - пишет Владимир.

Ингредиенты:

  • 400г моркови очищенной
  • 170г орехов
  • 300г фиников
  • 150г овсянки
  • 110г кокосового масла, которое можно заменить растительным
  • Корица

Приготовление: 

Очень мелко трем морковь на мелкой терке, добавляем очищенные орехи. Финики очищаем от косточки и мелко измельчаем - лучшее ножом. Овсянку (хлопья) измельчаем на блендере в муку.

Смешиваем все в миске, заправляем теплым кокосовым маслом, перемешиваем, выкладываем в форму - вообще любую.

Запекаем в фольге при температуре 180 примерно 30 минут.  Охлаждаем и приятного аппетита!

 
 
 
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Публикация от Владимир Ярославский (@yaroslavskyi_vova)

Ранее, "Телеграф" писал, что бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф"  Татьяна Литвинова поделилась рецептом постных грибных котлет в Великий пост 2021.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепты, Кулинар, Владимир Ярославский, Мастер-шеф.
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