Простой, но интересный десерт: судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить морковный пирог

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский опубликовал на своей странице в Инстаграм новый рецепт. Так, как с 15 марта начался самый длинный и строгий период воздержания у православных - Великий пост, кулинар предложил приготовить морковный пирог.

"И снова простой, но интересный десерт, который я использую в пост - морковный пирог. В нем нет сахара, муки пшеничной, сливочного масла и яиц. Можно есть практически всем" - пишет Владимир.

Ингредиенты:

400г моркови очищенной

170г орехов

300г фиников

150г овсянки

110г кокосового масла, которое можно заменить растительным

Корица

Приготовление:

Очень мелко трем морковь на мелкой терке, добавляем очищенные орехи. Финики очищаем от косточки и мелко измельчаем - лучшее ножом. Овсянку (хлопья) измельчаем на блендере в муку.

Смешиваем все в миске, заправляем теплым кокосовым маслом, перемешиваем, выкладываем в форму - вообще любую.

Запекаем в фольге при температуре 180 примерно 30 минут. Охлаждаем и приятного аппетита!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Ярославский (@yaroslavskyi_vova)

Ранее, "Телеграф" писал, что бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом постных грибных котлет в Великий пост 2021.