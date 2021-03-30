Пирожное, придуманное ангелами: победитель "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить португальский десерт паштейш (видео)

Популярный украинский повар, победитель кулинарного шоу "Мастер-Шеф" Евгений Клопотенко решил побаловать своих подписчиков вкусной выпечкой.

На своей странице в Инстаграм кулинар поделился рецептом "визитной карточки" Португалии - пирожных паштейш.

"Приветики, паштейш. Это такое португальское пирожное, придуманное ангелами, когда они проплывали на облаке над Лиссабоном. Вкус - фиг передашь словами" - описывает блюдо Клопотенко, отмечая, что немного упростил рецепт оригинальной выпечки.

Ингредиенты:

вода

200 г. сахара

1/2 ч.л. корицы

лимон

6 яиц

ванильный сахар

мука

молоко

Приготовление:

Готовите крем. Сначала завариваете для него сиропчик: вода, 200г сахара, 1/2 ч.л. корицы, цедра одного лимона. Смешиваете, доводите до кипения, чтобы сахар растворился и сироп загустел.

Теперь непосредственно крем. 150 мл молока доведите до кипения, смешайте с сиропом (его количество контролируйте сами в зависимости от степени сладости, которая вам нравится). 6 желтков смешайте с ванильным сахаром (1 пакетик), мукой (40 г) и другими 150мл молока. Поставьте эту смесь на маленький огонь и порционно вливайте горячее молоко с сиропом. Постоянно помешивайте. Варите крем, пока он не загустеет.

Затем соедините заварной крем со слоеным тестом.

Запекать надо 15 минут при 240 градусах.

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