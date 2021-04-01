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Рецепт вкусного постного десерта: тыквенный кекс с сухофруктами (видео)

Рецепт вкусного постного десерта: тыквенный кекс с сухофруктами (видео)
Обновлено 16:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram Лизы Глинской

Известный украинский кондитер, победительница и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская, которая недавно рассказала, как приготовить традиционное американское печенье с шоколадной крошкой, не перестает радовать своих поклонников рецептами вкусных блюд.

В этот раз кулинар поделилась способом приготовления постного тыквенного кекса с финиками.

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"Ароматный и такой вкусный постный десерт! Тыквенный кекс с финиками и апельсиновыми нотками понравится и взрослым, и детям", - заверяет Глинская под видеоуроком на своем официальном YouTube-канале.

Ингредиенты:

  • 200 г муки (1, 25 стакана, объем 250 мл)
  • 200 г натертой тыквы
  • 70 г коричневого сахара или белого (2,5 ст. л. с горкой)
  • 70 г растительного рафинированного масла (3,5 ст. л.)
  • 80 мл апельсинового фреша (4 ст. л.)
  • цедра одного апельсина
  • 10 г разрыхлителя (2 ч. л. с горкой)
  • 50 г фиников
  • 30 г миндальных слайсов (3 ст. л.)

Способ приготовления:

1. Включите духовку на 170С.

2. Уберите косточки из фиников, нарежьте кусочками.

3. Смешайте тыкву, растительное масло, апельсиновый сок, сахар, цедру и финики, перемешайте.

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4. Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте к тыкву, замесите тесто.

5. Смажьте формы растительным маслом, посыпьте дно и бока миндальными слайсами.

6. Выложите тесто до середины форм.

7. Отправьте кексы выпекаться в разогретую духовку на 40-45 минут.

*Готовность проверьте деревянной шпажкой.

8. Достаньте из формы кексы, дайте остыть, оберните пищевой пленкой и оставьте на ночь - дозревать.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Десерты, Рецепты, Выпечка, Великий пост, Лиза Глинская.
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