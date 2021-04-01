Рецепт вкусного постного десерта: тыквенный кекс с сухофруктами (видео)

Известный украинский кондитер, победительница и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская, которая недавно рассказала, как приготовить традиционное американское печенье с шоколадной крошкой, не перестает радовать своих поклонников рецептами вкусных блюд.
В этот раз кулинар поделилась способом приготовления постного тыквенного кекса с финиками.
"Ароматный и такой вкусный постный десерт! Тыквенный кекс с финиками и апельсиновыми нотками понравится и взрослым, и детям", - заверяет Глинская под видеоуроком на своем официальном YouTube-канале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
1. Включите духовку на 170С.
2. Уберите косточки из фиников, нарежьте кусочками.
3. Смешайте тыкву, растительное масло, апельсиновый сок, сахар, цедру и финики, перемешайте.
4. Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте к тыкву, замесите тесто.
5. Смажьте формы растительным маслом, посыпьте дно и бока миндальными слайсами.
6. Выложите тесто до середины форм.
7. Отправьте кексы выпекаться в разогретую духовку на 40-45 минут.
*Готовность проверьте деревянной шпажкой.
8. Достаньте из формы кексы, дайте остыть, оберните пищевой пленкой и оставьте на ночь - дозревать.
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