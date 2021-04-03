Настроение "гречка": Клопотенко поделился нескучным рецептом каши с миндалем (фото, видео)

Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, который обозначил проблему гастрономической культуры в Украине, рассказал, как приготовить вкусную гречку всего из трех ингредиентов. Крупу, которая всегда присутствует на кухне украинской хозяюшки, легко приготовить с шампиньонами, обжаренным луком и миндалем.

Рецептом необычной гречки кулинар поделился у себя на странице в Инстаграме.

"Настроение: гречка. Опа-па. Только не скучная, а немного интереснее, чем обычно. Потому что с миндалем. С ней уже хочется флиртовать, изучать ее, понимать. Она такая игривая", - написал Клопотенко.

Первое, что нужно, так это просто приготовить гречку. Сварить или замочить - как хотите: "Я вообще готовил ее в паровой печи. Здесь был прикол в том, что гречка не разварилась к непонятному состоянию, а осталась упругой за счет мягкой работы пары. Типа аль денте. Это мое любимое состояние гречки, потому что ее хочется перекатывать во рту, а не просто запихиваться".

Затем к этой "божественной" плотной гречки надо добавить шампиньоны, поджаренный на сливочном масле лук и миндаль.

"Вот такие простые и понятные действия, но это совершенно новый гречишный левел. Попробуйте. Цем",- подытожил Клопотенко.

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