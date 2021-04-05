"Тупо взбитые белки с сахаром. Никакой магии": победитель "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить безе Павлова

Популярный украинский повар, победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко не устает баловать своих подписчиков сладостями. После португальского десерта паштейш, Евгений предложил приготовить десерт, что популярен в Новой Зеландии и Австралии - торт-безе Павлова.
Рецепт безе кулинар опубликовал на свое странице в Инстаграм.
"Павлова - это тупо взбитые белки с сахаром. Никакой магии. Джаст правильные пропорции. Все. Поэтому бояться нечего. Берите яйца в руки и погнали" - пишет Клопотенко.
Ингредиенты:
Приготовление:
4 белка доводите до легкой пены, затем возьмите сахар, добавляете его по ложке и продолжаете взбивать. Надо сделать ее вязкой внутри. Под конец добавьте 1 ст.л. кукурузного крахмала и продолжайте взбивать. Столовая ложка лимонного сока для белоснежности.
Белки должны быть в конце плотными, только после этого вы можете выложить все на противень и поставить печься.
Печь пирожные надо 2:00 при 95 градусах. Не забудьте сделать углубление, куда потом добавится крем.
Крем - это просто сливочное масло, взбитое с сахаром. Вы можете сделать вместо него заварной или из мягкого сыра. Чтобы сбалансировать плотный вкус крема, сварите клюкву с сахаром и возьмите немного бананов.
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