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"Тупо взбитые белки с сахаром. Никакой магии": победитель "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить безе Павлова

"Тупо взбитые белки с сахаром. Никакой магии": победитель "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить безе Павлова
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Популярный украинский повар, победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко не устает баловать своих подписчиков сладостями. После португальского десерта паштейш, Евгений предложил приготовить десерт, что популярен в Новой Зеландии и Австралии - торт-безе Павлова.

Рецепт безе кулинар опубликовал на свое странице в Инстаграм.

"Павлова - это тупо взбитые белки с сахаром. Никакой магии. Джаст правильные пропорции. Все. Поэтому бояться нечего. Берите яйца в руки и погнали" - пишет Клопотенко.

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 370г сахара
  • лимонный сок
  • кукурузный крахмал
  • сливочное масло
  • фрукты

Приготовление:

4 белка доводите до легкой пены, затем возьмите сахар, добавляете его по ложке и продолжаете взбивать. Надо сделать ее вязкой внутри. Под конец добавьте 1 ст.л. кукурузного крахмала и продолжайте взбивать. Столовая ложка лимонного сока для белоснежности.

Белки должны быть в конце плотными, только после этого вы можете выложить все на противень и поставить печься. 

Печь пирожные надо 2:00 при 95 градусах. Не забудьте сделать углубление, куда потом добавится крем.

Крем - это просто сливочное масло, взбитое с сахаром. Вы можете сделать вместо него заварной или из мягкого сыра. Чтобы сбалансировать плотный вкус крема, сварите клюкву с сахаром и возьмите немного бананов. 

 
 
 
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Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Рецепты десертов и выпечки от Евгения Клопотенко в "Телеграфе":

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепт, Десерт, Мастер-шеф, Евгений Клопотенко.
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