Бывший сотрудник МакДональдс раскрыл секрет, как донести картошку фри до дома свежей

Проработавший в сети ресторанов McDonald's 3 года сиднейский радиопродюсер Бруно Буше поделился уловкой помогающей сделать так, чтобы картофель фри, который дают посетителям "на вынос", спустя какое-то время не стал мокрым и рыхлым.

Об этом Буше рассказал в эфире местной радиостанции, сообщает "ladbible.com".

В частности, он считает, что все дело в бумажном пакете, в который упаковывают заказанный картофель фри в заведении быстрого питания.

"Итак, я собираюсь сказать вам ... ошибка, которую все допускают, заключается в закрытии верхней части пакета", - сказал экс-сотрудник McDonald's.

По его словам, можно подумать, что если сделать бумажный пакет с заказом герметичным, то жар сохранит картошку фри в тепле.

"Неправильно. На самом деле он запаривает картофель, так что у вас остаются неаккуратные чипсы. Значит, вы действительно запариваете их, когда закрываете пакет", - пояснил Буше.

Он продолжил: "Итак, хитрость проста: вам нужно тепло, чтобы сохранить фри, поэтому обо всем по порядку - пакет открыть. Во-вторых, вы знаете, как фишки помещаются в пакет вертикально? Положите картошку фри горизонтально, потому что это замедлит теплоотвод. Он будет выходить с одной стороны, а не прямо сверху".

"Наконец, сложите пакет (с фри – ред.) так, чтобы он находился внизу горизонтально, и кладите гамбургеры на картошку фри, чтобы она оставалась теплой", - добавил Буше.

Подытоживая, он кратко перечислил необходимые условия: картошка фри внизу, упаковка с ней лежит горизонтально, гамбургеры сверху, а сам пакет открыт.

"У вас больше никогда в жизни не будет мокрой картошки фри, я вам это гарантирую", - подчеркнул Буше.