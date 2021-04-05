От вегетарианского борща к низкокалорийной окрошке: ТОП-3 рецепта супа от тренера "Зважених і щасливих"

Известный фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская, которая рассказала, почему лучше кушать после тренировок, поделилась тремя рецептами своих любимых супов в честь Международного дня супа, который отмечается 5 апреля.
На своей странице в Инстаграме тренер проекта "Сважені і щасливі" опубликовала рецепт шпинатного супа, ПП-борща (вегетарианский рецепт) и низкокалорийной окрошки.
Источник фото: belonika.ru
Источник фото: Pinterest
Источник фото: Гастроном
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