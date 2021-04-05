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От вегетарианского борща к низкокалорийной окрошке: ТОП-3 рецепта супа от тренера "Зважених і щасливих"

От вегетарианского борща к низкокалорийной окрошке: ТОП-3 рецепта супа от тренера "Зважених і щасливих"
19:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram auchan_city_ufa

Известный фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская, которая рассказала, почему лучше кушать после тренировок, поделилась тремя рецептами своих любимых супов в честь Международного дня супа, который отмечается 5 апреля.

На своей странице в Инстаграме тренер проекта "Сважені і щасливі" опубликовала рецепт шпинатного супа, ПП-борща (вегетарианский рецепт) и низкокалорийной окрошки.

Источник фото: belonika.ru

 Источник фото: Pinterest

Источник фото: Гастроном

Еще больше полезных рецептов блюд от Марины Боржемской:

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 168

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Рецепты, Супы, Марина Боржемская.
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