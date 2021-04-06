Диетический вариант: творожный киш с томатами по рецепту Светланы Фус

Известный диетолог Светлана Фус, которая недавно рассказала о вреде покупных сухофруктов, поделилась диетическим вариантом приготовления блюда французской кухни - творожного киша с томатами.

Основа классического открытого пирога изготавливается из слоенного теста, заливкой из смеси яиц, жирных сливок, молока или сметаны, с копченой грудинкой, нарезанной тонкими брусочками. В данном случает эксперт по питанию отказалась от использования сливок и сыра с большим процентом жирности, а само тесто будет изготовлено из муки овсяных и пшеничных отрубей.

Ингредиенты:⁣⁣⠀

⁣⁣мягкий творог - 500-600 гр.⁣⁣⠀

яйца - 4 шт.⁣⁣⠀

мука из овсяных отрубей - 6 ст.л.⁣⁣⠀

мука из пшеничных отрубей - 3 ст.л.⁣⁣⠀

ветка томатов черри⁣⁣⠀

сыр моцарелла - 200 гр.⁣⁣⠀

несколько листьев лука-порея⁣⁣⠀

соль - по вкусу⁣⁣⠀

Способ приготовления:

1. Высыпьте в глубокую миску муку из овсяных и пшеничных отрубей. Вы можете изготовить ее самостоятельно, измельчив отруби в кофемолке.⁣⁣

2. Добавьте 2 яйца и хорошо перемешайте.⁣⁣

3. Добавьте 3 столовые ложки мягкого творога, еще раз хорошо перемешайте и немного посолите. Если тесто будет слишком плотным, можно добавить треть стакана молока или кефира, но только в случае, если оно не будет формоваться.⁣⁣

4. Выложите тесто в форму диаметром 22-24 сантиметра. Поставьте форму в заранее разогретую до 180 С печь приблизительно 10-15 минут.⁣⁣

5. Пока основа выпекается, подготовим кустард.⁣⁣

6. Выложите весь оставшийся творог в чашу. Добавьте к творогу яйца и смешайте все, немного подсолив.⁣⁣

7. Измельчите лук. Не нарезайте слишком мелко, чтобы его вкус хорошо чувствовался в готовом пироге. Добавьте лук в чашу с творогом, хорошо вымешайте.⁣⁣

8. Достаньте форму с основой из печи, сверху выложите подготовленный кустард.⁣⁣

9. Сыр натрите на крупной терке и присыпьте им поверхность кустарда.⁣⁣

10. Сверху выложите веточки помидоров, немного надавливая, чтобы они наполовину погрузились в творожную массу. Снова уберите форму в духовку и выпекайте до готовности примерно 20-30 минут.

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Приятного аппетита!

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