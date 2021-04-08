Необычный десерт со сливочной начинкой: Лиза Глинская показала, как приготовить печенье "Красный бархат"

Известный украинский кондитер, победительница и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская, поделилась со своими подписчиками рецептом необычного печенья со сливочной начинкой "Красный бархат".

"Готовится просто, а получается нарядное и вкусное" - описывает рецепт Лиза.

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Ингредиенты:

200 г муки

150 г сахарной пудры

10 г какао-порошка

6 г разрыхлителя

водорастворимый краситель красного цвета

100 г яиц

50 г сливочного масла

Начинка

100 г крем-сыра

10 г сахарной пудры

Дополнительно:

50 г сахарной пудры

несколько столовых ложек растительного масла

Приготовление:

Приготовьте печенье. Включите духовку на 170С, с конвекцией.

Смешайте часть белка с красителем. Добавьте яйца, перемешайте. Добавьте растопленное сливочное масло и сахарную пудру, перемешайте. Смешайте муку с какао и разрыхлителем и добавьте к мокрым ингредиентам через сито. Перемешайте до однородности.

Приготовьте начинку: смешайте крем-сыр с сахарной пудрой.

Сформируйте печенье.

Смочите руки растительным маслом, возьмите часть теста размером с грецкий орех. Сделайте углубление, положите начинку, закройте тестом. Обваляйте в сахарной пудре и выложите на противень с пергаментом. Сформируйте так все печенье.

Отправьте в разогретую духовку на 12-13 минут.

Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская показала, как приготовить тыквенный кекс с финиками.