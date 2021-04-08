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Необычный десерт со сливочной начинкой: Лиза Глинская показала, как приготовить печенье "Красный бархат"

Необычный десерт со сливочной начинкой: Лиза Глинская показала, как приготовить печенье "Красный бархат"
Обновлено 11:22 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известный украинский кондитер, победительница и судья кулинарного проекта "Мастер ШефЛиза Глинская, поделилась со своими подписчиками рецептом необычного печенья со сливочной начинкой "Красный бархат". 

"Готовится просто, а получается нарядное и вкусное" - описывает рецепт Лиза. 

 
 
 
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Публикация от Liza Glinskaya (@lizaglinskaya)

Ингредиенты:

  • 200 г муки
  • 150 г сахарной пудры
  • 10 г какао-порошка
  • 6 г разрыхлителя
  • водорастворимый краситель красного цвета
  • 100 г яиц
  • 50 г сливочного масла

Начинка

  • 100 г крем-сыра
  • 10 г сахарной пудры

Дополнительно:

  • 50 г сахарной пудры
  • несколько столовых ложек растительного масла

Приготовление:

Приготовьте печенье. Включите духовку на 170С, с конвекцией.

Смешайте часть белка с красителем. Добавьте яйца, перемешайте. Добавьте растопленное сливочное масло и сахарную пудру, перемешайте. Смешайте муку с какао и разрыхлителем и добавьте к мокрым ингредиентам через сито. Перемешайте до однородности.

Приготовьте начинку: смешайте крем-сыр с сахарной пудрой. 

Сформируйте печенье.

Смочите руки растительным маслом, возьмите часть теста размером с грецкий орех. Сделайте углубление, положите начинку, закройте тестом. Обваляйте в сахарной пудре и выложите на противень с пергаментом. Сформируйте так все печенье.

Отправьте в разогретую духовку на 12-13 минут.

Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская показала, как приготовить тыквенный кекс с финиками.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепт, Печенье, Лиза Глинская.
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