Необычный десерт со сливочной начинкой: Лиза Глинская показала, как приготовить печенье "Красный бархат"

Известный украинский кондитер, победительница и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская, поделилась со своими подписчиками рецептом необычного печенья со сливочной начинкой "Красный бархат".
"Готовится просто, а получается нарядное и вкусное" - описывает рецепт Лиза.
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Ингредиенты:
Начинка
Дополнительно:
Приготовление:
Приготовьте печенье. Включите духовку на 170С, с конвекцией.
Смешайте часть белка с красителем. Добавьте яйца, перемешайте. Добавьте растопленное сливочное масло и сахарную пудру, перемешайте. Смешайте муку с какао и разрыхлителем и добавьте к мокрым ингредиентам через сито. Перемешайте до однородности.
Приготовьте начинку: смешайте крем-сыр с сахарной пудрой.
Сформируйте печенье.
Смочите руки растительным маслом, возьмите часть теста размером с грецкий орех. Сделайте углубление, положите начинку, закройте тестом. Обваляйте в сахарной пудре и выложите на противень с пергаментом. Сформируйте так все печенье.
Отправьте в разогретую духовку на 12-13 минут.
Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская показала, как приготовить тыквенный кекс с финиками.