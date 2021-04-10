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Обалденный лимонный крем для пасхальных куличей: рецепт Татьяны Литвиновой (видео)

Обалденный лимонный крем для пасхальных куличей: рецепт Татьяны Литвиновой (видео)
Обновлено 16:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram phood.stories

Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая поделилась рецептом тыквенного пудинга, в преддверии Пасхи рассказала, как приготовить лимонный курд для лимонных куличей.

Рецептом приготовления универсального крема эксперт поделилась на официальном YouTube-канале.

"По сути, это заварной крем, только вот вместо молока, используется лимонный сок. Поэтому он не приторный, легкий и прекрасно сочетается с сладкими основами. Рецепт адаптирован под лимонный кулич, который можно будет начинить этим прекрасным кремом", - рассказала Литвинова в Инстаграме.

Ингредиенты для лимонного курда:

  • Яйца (желтки) - 4 шт.
  • Сахар - 200 г.
  • Кипяток - 360 мл.
  • Крахмал кукурузный - 50 г.
  • Масло сливочное - 25 г.
  • Сок лимонный - 120 мл.
  • Цедра лимона - 1 шт.
  • Соль - 1 г.

Способ приготовления:

1. Смешиваем сахар и крахмал в сотейнике, вливаем 360 мл горячей воды и ставим на огонь (средняя температура).

2. Выдавливаем лимонный сок, чтобы получилось 120 мл.

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4. Когда закипает крахмальная смесь - взбиваем венчиком, чтобы предотвратить комочки. Снимаем с огня.

5. Отделяем желтки от белков. Небольшое количество смеси добавляем к желткам и выливаем обратно в сотейник. Хорошенько вымешиваем, добавляя весь лимонный сок + сливочное масло комнатной температуры.

6. Смесь поставить еще раз на огонь и дать закипеть (смотрите, чтобы ничего не пригорело, взбивайте).

7. Крем готов. Осталось добавить цедру одного лимона. Вымешиваем и даем остыть в холодном месте.

Курд сохраняется до двух недель, так что вы можете приготовить его заранее.

Ранее Татьяна Литвинова поделилась рецептом блинчиков с нутеллой.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Десерты, Рецепты, Праздники, Пасха, Куличи, Татьяна Литвинова.
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