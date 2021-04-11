Вкус детства: любимые ватрушки с творогом по рецепту Яны Балог (фото)

Победительница юбилейного 10 сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Яна Балог, которая поделилась рецептом аппетитных сырников с клубникой, рассказала, как приготовить любимые всеми ватрушки с творогом.
Способом приготовления специалист поделилась в своем новом посте в соцсети Инстаграм.
"Ватрушки, в которые вы влюбитесь", - отметила Яна.
Ингредиенты для 7 ватрушек:
Для опары:
Для теста:
Для начинки:
Способ приготовления:
1. Для опары соединить: теплое молоко, дрожжи, сахар и муку. Отставить в теплое место на 20-25 минут, для активации дрожжей.
2. Как только подошла опара, добавить в нее смесь яйцо + желток + соль. И туда же остальную муку.
3. Формируем тесто и добавляем частями сливочное масло. Вымешиваем тесто до эластичности (кулинару понадобилось 10 минут).
4. Тесто должно подняться в два раза.
Тесту обязательно нужно теплая комфортная температура, накрыть пленкой и полотенцем.
5. Для начинки перетереть творог через сито. Соединить все ингредиенты.
6. Формируем шарик теста по 60 г каждая. Даем им 10-15 минут, чтобы еще немного подойти. Стаканом делаем выемку внутри и добавляем начинку. Смазываем желтком с молоком.
7. Выпекаем 15 минут при температура 180 ℃.
Приятного аппетита!
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