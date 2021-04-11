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Вкус детства: любимые ватрушки с творогом по рецепту Яны Балог (фото)

Вкус детства: любимые ватрушки с творогом по рецепту Яны Балог (фото)
Обновлено 15:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Победительница юбилейного 10 сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Яна Балог, которая поделилась рецептом аппетитных сырников с клубникой, рассказала, как приготовить любимые всеми ватрушки с творогом.

Способом приготовления специалист поделилась в своем новом посте в соцсети Инстаграм.

"Ватрушки, в которые вы влюбитесь", - отметила Яна.

Ингредиенты для 7 ватрушек:

Для опары:

  • 110 г молока (теплого)
  • 5 г сухих дрожжей
  • 40 г сахара
  • 50 г пшеничной муки

Для теста:

  • опара
  • 200-220 г пшеничной муки
  • 1 яйцо
  • 1 желток
  • 40 г сливочного масла (комнатной температуры)
  • щепотка соли

Для начинки:

  • 200 г творога
  • 3 ст.л. сметаны
  • 1 ст.л. кукурузного крахмала
  • 3 ст.л. сахарной пудры
  • цедра лимона

Способ приготовления:

1. Для опары соединить: теплое молоко, дрожжи, сахар и муку. Отставить в теплое место на 20-25 минут, для активации дрожжей.

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2. Как только подошла опара, добавить в нее смесь яйцо + желток + соль. И туда же остальную муку.

3. Формируем тесто и добавляем частями сливочное масло. Вымешиваем тесто до эластичности (кулинару понадобилось 10 минут).

4. Тесто должно подняться в два раза.

Тесту обязательно нужно теплая комфортная температура, накрыть пленкой и полотенцем.

5. Для начинки перетереть творог через сито. Соединить все ингредиенты.

6. Формируем шарик теста по 60 г каждая. Даем им 10-15 минут, чтобы еще немного подойти. Стаканом делаем выемку внутри и добавляем начинку. Смазываем желтком с молоком.

7. Выпекаем 15 минут при температура 180 ℃.

Приятного аппетита!

Ранее Яна Балог рассказала, как приготовить соленые оладьи с семгой.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Десерты, Рецепты, Яна Балог.
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