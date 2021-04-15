Нежнейшие сырники, но без муки и масла: Лиза Глинская поделилась несложным рецептом

Победительница второго сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф", украинский кондитер Лиза Глинская, которая поведала, как приготовить тыквенный кекс с финиками, рассказала о рецепте нежных творожных сырников в духовке без муки и без единой капельки масла.

Новым видеоуроком кулинар поделилась на своем официальном YouTube-канале.

"А если захотите, то их можно приготовить еще и без сахара", - отметила Глинская в Инстаграме.

Сырники без муки

Ингредиенты:

400 г творога (1, 6 стакана объемом 250 мл, 5-9%)

50 г яйца (1 шт.)

120 мл молока (0,5 стакана объемом 250 мл)

40 г манной крупы (1,5 ст. л. с горкой)

щепотка соли

30 г сахара (1,5 ст. л., можно заменить медом, сиропом топинамбура, кленовым сиропом, коричневым сахаром)

Способ приготовления:

1. Включите духовку на 180С с конвекцией.

2. Перетрите творог через сито.

3. Смешайте молоко, манную крупу, сахар и соль. Доведите до загустения на слабом огне.

4. Добавьте к творогу и хорошо перемешайте.

5. Добавьте яйцо и снова перемешайте.

6. Сформируйте сырники, обваляйте их в обжаренной кокосовой стружке.

* Обжарьте кокосовую стружку в духовке при 170С 5-7 минут.

7. Отправьте запекаться в духовку на 15 минут.

Подавайте сырники со сметаной. Приятного аппетита!

Ранее Лиза Глинская рассказывала, как приготовить печенья со сливочной начинкой "Красный бархат".