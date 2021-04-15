Скачать
Четверг, 15.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Озвучен худший для Украины сценарий будущей встречи Байдена и Путина
Озвучен худший для Украины сценарий будущей встречи Байдена и Путина
Были сигналы: СМИ узнали о скандальных подробностях назначения брата судьи Вовка в руководство разведки
Были сигналы: СМИ узнали о скандальных подробностях назначения брата судьи Вовка в руководство разведки
Неочевидные, но важные итоги разговора Байдена с Путиным: какой может быть их встреча и как должна вести себя Украина
Неочевидные, но важные итоги разговора Байдена с Путиным: какой может быть их встреча и как должна вести себя Украина
В Турции сделали важное заявление о проходе американских эсминцев в Черное море
В Турции сделали важное заявление о проходе американских эсминцев в Черное море

Нежнейшие сырники, но без муки и масла: Лиза Глинская поделилась несложным рецептом

Нежнейшие сырники, но без муки и масла: Лиза Глинская поделилась несложным рецептом
Обновлено 12:23 Сегодня Телеграф Фото: instagram Лизы Глинской

Победительница второго сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф", украинский кондитер Лиза Глинская, которая поведала, как приготовить тыквенный кекс с финиками, рассказала о рецепте нежных творожных сырников в духовке без муки и без единой капельки масла.

Новым видеоуроком кулинар поделилась на своем официальном YouTube-канале.

"А если захотите, то их можно приготовить еще и без сахара", - отметила Глинская в Инстаграме.

Сырники без муки

Ингредиенты:

  • 400 г творога (1, 6 стакана объемом 250 мл, 5-9%)
  • 50 г яйца (1 шт.)
  • 120 мл молока (0,5 стакана объемом 250 мл)
  • 40 г манной крупы (1,5 ст. л. с горкой)
  • щепотка соли
  • 30 г сахара (1,5 ст. л., можно заменить медом, сиропом топинамбура, кленовым сиропом, коричневым сахаром)

Способ приготовления:

1. Включите духовку на 180С с конвекцией.

Обалденный лимонный крем для пасхальных куличей: рецепт Татьяны Литвиновой (видео)

2. Перетрите творог через сито.

3. Смешайте молоко, манную крупу, сахар и соль. Доведите до загустения на слабом огне.

4. Добавьте к творогу и хорошо перемешайте.

5. Добавьте яйцо и снова перемешайте.

6. Сформируйте сырники, обваляйте их в обжаренной кокосовой стружке.

Вкус детства: любимые ватрушки с творогом по рецепту Яны Балог (фото)

* Обжарьте кокосовую стружку в духовке при 170С 5-7 минут.

7. Отправьте запекаться в духовку на 15 минут.

Подавайте сырники со сметаной. Приятного аппетита!

Ранее Лиза Глинская рассказывала, как приготовить печенья со сливочной начинкой "Красный бархат".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 168

Все по теме:

Десерты, Рецепты, Лиза Глинская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский лишил гражданства троих украинцев: что о них известно
02 В военном лагере РФ на границе с Украиной вспыхнул пожар: россияне его "не заметили" (видео)
03 Уже шестеро детей, и еще один сын умер: что известно о потомстве Меладзе (фото)
04 Не Украина, а какой-то цирк: в сети негодуют из-за языкового скандала в детсаду на Закарпатье (видео)
05 Были сигналы: СМИ узнали о скандальных подробностях назначения брата судьи Вовка в руководство разведки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На случай войны: в сети появилась карта подземных укрытий в Киеве
На случай войны: в сети появилась карта подземных укрытий в Киеве
Под Киевом ищут пропавшего Богдана Униченко: особые приметы и во что был одет ребенок (фото)
Под Киевом ищут пропавшего Богдана Униченко: особые приметы и во что был одет ребенок (фото)
С увеличением числа новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось количество госпитализаций: данные на 15 апреля
С увеличением числа новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось количество госпитализаций: данные на 15 апреля
42-летняя Ани Лорак показала подтянутую фигуру в купальнике (фото)
42-летняя Ани Лорак показала подтянутую фигуру в купальнике (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь