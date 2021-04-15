Нежнейшие сырники, но без муки и масла: Лиза Глинская поделилась несложным рецептом

Победительница второго сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф", украинский кондитер Лиза Глинская, которая поведала, как приготовить тыквенный кекс с финиками, рассказала о рецепте нежных творожных сырников в духовке без муки и без единой капельки масла.
Новым видеоуроком кулинар поделилась на своем официальном YouTube-канале.
"А если захотите, то их можно приготовить еще и без сахара", - отметила Глинская в Инстаграме.
Сырники без муки
Ингредиенты:
Способ приготовления:
1. Включите духовку на 180С с конвекцией.
2. Перетрите творог через сито.
3. Смешайте молоко, манную крупу, сахар и соль. Доведите до загустения на слабом огне.
4. Добавьте к творогу и хорошо перемешайте.
5. Добавьте яйцо и снова перемешайте.
6. Сформируйте сырники, обваляйте их в обжаренной кокосовой стружке.
* Обжарьте кокосовую стружку в духовке при 170С 5-7 минут.
7. Отправьте запекаться в духовку на 15 минут.
Подавайте сырники со сметаной. Приятного аппетита!
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