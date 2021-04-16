Забудьте о покупной выпечке: Татьяна Литвинова поделилась супер-рецептом пасхального кулича

Бывшая судья популярного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить вкусный пасхальный кулич с изюмом.

Семейным рецептом паски кулинарный эксперт поделилась на своем официальном YouTube-канале.

"Мои подписчики готовят паску по этому рецепту уже больше 10 лет! Как только я выложила этот рецепт, сразу посыпались хорошие отзывы о тесте, изумительном запахе и вкусе кулича!", - написала Литвинова под видео.

Время приготовления: 60 мин.

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Порции: 4

Сложность: легко

Ингредиенты для паски:

Молоко - 250 мл.

Дрожжи - 18 г.

Мука - 1-1,2 кг.

Яйца - 8 желтков и 5 белков

Сметана - 125 г.

Сахар - 500 г.

Масло сливочное - 250 г.

Ванилин - 1 пакет

Сок лимона - 1 шт.

Цедра лимона - 1 шт.

Кардамон - 1 ч.л.

Изюм - 250 г.

Формочки 12,5 - 13 см (4 шт.)

Выпекать 160°, 40 мин.

Способ приготовления:

1. Вымешиваем муку в горячем молоке. Когда смесь станет теплой, можно добавлять дрожжи. Перемешиваем опару до консистенции густой сметаны. Герметично закрываем опару пленкой, чтобы сохранить тепло внутри.

*Чтобы опара подошла быстрее, ее необходимо поставить в миску с теплой водой.

2. Отделяем белки от желтков. Взбиваем белки (чтобы лучше взбились, добавьте щепотку соли), добавляем сахар и продолжаем взбивать до пышной пены.

3. Взбиваем (можно тем же венчиком) желтки, добавляя при этом остатки сахара.

4. Доставляем опару и пересыпаем ее в большую миску.

*Посуда для опары должна быть комнатной температуры.

В ту же миску выливаем белки и желтки.

5. Просеиваем в миску 5-6 ст.л. муки через сито. Тесто должно быть в консистенции жидкой сметаны. Плавно вымешиваем. Закутываем в пленку (около двух часов). * Опара должна увеличится в два раза.

6. Добавляем цедру лимона (натирать непосредственно в тесто), 2 гр. ванилина.

7. В растопленное сливочное масло добавляем домашнюю сметану. Добавляем все это к тесту. Также добавляем сок одного лимона. Перемешиваем опару.

8. Просеиваем в миску муку через сито (2/3).

9. Достаем тесто и вымешиваем руками (если прилипает к рукам - это нормально).

10. Добавляем сухофрукты, замоченные в роме.

11. Выкладываем в большую миску и снова закрываем пленкой на 3-4 часа.

12. Отправляем комочки теста в формочки и оставляем, чтобы тесто поднялось. Отправляем в духовку.

13. Достаем пасочки, даем остыть и обмазываем глазурью.

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