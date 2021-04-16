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Забудьте о покупной выпечке: Татьяна Литвинова поделилась супер-рецептом пасхального кулича

Забудьте о покупной выпечке: Татьяна Литвинова поделилась супер-рецептом пасхального кулича
Обновлено 10:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Бывшая судья популярного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить вкусный пасхальный кулич с изюмом.

Семейным рецептом паски кулинарный эксперт поделилась на своем официальном YouTube-канале.

"Мои подписчики готовят паску по этому рецепту уже больше 10 лет! Как только я выложила этот рецепт, сразу посыпались хорошие отзывы о тесте, изумительном запахе и вкусе кулича!", - написала Литвинова под видео.

Время приготовления: 60 мин.

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Порции: 4

Сложность: легко

Ингредиенты для паски:

  • Молоко - 250 мл.
  • Дрожжи - 18 г.
  • Мука - 1-1,2 кг.
  • Яйца - 8 желтков и 5 белков
  • Сметана - 125 г.
  • Сахар - 500 г.
  • Масло сливочное - 250 г.
  • Ванилин - 1 пакет
  • Сок лимона - 1 шт.
  • Цедра лимона - 1 шт.
  • Кардамон - 1 ч.л.
  • Изюм - 250 г.

Формочки 12,5 - 13 см (4 шт.)

Выпекать 160°, 40 мин.

Способ приготовления:

1. Вымешиваем муку в горячем молоке. Когда смесь станет теплой, можно добавлять дрожжи. Перемешиваем опару до консистенции густой сметаны. Герметично закрываем опару пленкой, чтобы сохранить тепло внутри.

*Чтобы опара подошла быстрее, ее необходимо поставить в миску с теплой водой.

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2. Отделяем белки от желтков. Взбиваем белки (чтобы лучше взбились, добавьте щепотку соли), добавляем сахар и продолжаем взбивать до пышной пены.

3. Взбиваем (можно тем же венчиком) желтки, добавляя при этом остатки сахара.

4. Доставляем опару и пересыпаем ее в большую миску.

*Посуда для опары должна быть комнатной температуры.

В ту же миску выливаем белки и желтки.

5. Просеиваем в миску 5-6 ст.л. муки через сито. Тесто должно быть в консистенции жидкой сметаны. Плавно вымешиваем. Закутываем в пленку (около двух часов). * Опара должна увеличится в два раза.

6. Добавляем цедру лимона (натирать непосредственно в тесто), 2 гр. ванилина.

7. В растопленное сливочное масло добавляем домашнюю сметану. Добавляем все это к тесту. Также добавляем сок одного лимона. Перемешиваем опару.

8. Просеиваем в миску муку через сито (2/3). 

9. Достаем тесто и вымешиваем руками (если прилипает к рукам - это нормально).

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10. Добавляем сухофрукты, замоченные в роме. 

11. Выкладываем в большую миску и снова закрываем пленкой на 3-4 часа.

12. Отправляем комочки теста в формочки и оставляем, чтобы тесто поднялось. Отправляем в духовку.

13. Достаем пасочки, даем остыть и обмазываем глазурью.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 271

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Десерты, Рецепты, Выпечка, Татьяна Литвинова.
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