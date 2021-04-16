Забудьте о покупной выпечке: Татьяна Литвинова поделилась супер-рецептом пасхального кулича

Бывшая судья популярного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить вкусный пасхальный кулич с изюмом.
Семейным рецептом паски кулинарный эксперт поделилась на своем официальном YouTube-канале.
"Мои подписчики готовят паску по этому рецепту уже больше 10 лет! Как только я выложила этот рецепт, сразу посыпались хорошие отзывы о тесте, изумительном запахе и вкусе кулича!", - написала Литвинова под видео.
Время приготовления: 60 мин.
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Порции: 4
Сложность: легко
Ингредиенты для паски:
Формочки 12,5 - 13 см (4 шт.)
Выпекать 160°, 40 мин.
Способ приготовления:
1. Вымешиваем муку в горячем молоке. Когда смесь станет теплой, можно добавлять дрожжи. Перемешиваем опару до консистенции густой сметаны. Герметично закрываем опару пленкой, чтобы сохранить тепло внутри.
*Чтобы опара подошла быстрее, ее необходимо поставить в миску с теплой водой.
2. Отделяем белки от желтков. Взбиваем белки (чтобы лучше взбились, добавьте щепотку соли), добавляем сахар и продолжаем взбивать до пышной пены.
3. Взбиваем (можно тем же венчиком) желтки, добавляя при этом остатки сахара.
4. Доставляем опару и пересыпаем ее в большую миску.
*Посуда для опары должна быть комнатной температуры.
В ту же миску выливаем белки и желтки.
5. Просеиваем в миску 5-6 ст.л. муки через сито. Тесто должно быть в консистенции жидкой сметаны. Плавно вымешиваем. Закутываем в пленку (около двух часов). * Опара должна увеличится в два раза.
6. Добавляем цедру лимона (натирать непосредственно в тесто), 2 гр. ванилина.
7. В растопленное сливочное масло добавляем домашнюю сметану. Добавляем все это к тесту. Также добавляем сок одного лимона. Перемешиваем опару.
8. Просеиваем в миску муку через сито (2/3).
9. Достаем тесто и вымешиваем руками (если прилипает к рукам - это нормально).
10. Добавляем сухофрукты, замоченные в роме.
11. Выкладываем в большую миску и снова закрываем пленкой на 3-4 часа.
12. Отправляем комочки теста в формочки и оставляем, чтобы тесто поднялось. Отправляем в духовку.
13. Достаем пасочки, даем остыть и обмазываем глазурью.
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