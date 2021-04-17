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"Вы такое никогда не пробовали": Клопотенко поделился рецептом картофельного пирога с корицей (видео)

"Вы такое никогда не пробовали": Клопотенко поделился рецептом картофельного пирога с корицей (видео)
Обновлено 13:15 Сегодня Телеграф Фото: instagram Евгения Клопотенко

Украинский кулинар Евгений Клопотенко, который недавно поделился рецептом вкусной рассыпчатой гречки, рассказал, как приготовить аппетитную картофельную запеканку на сковороде с говяжьим фаршем и луком. Изюминкой пирога станет приправка блюда корицей.

Победитель проекта "Мастер Шеф-5" поделился рецептом в сториз своего Инстаграма.

Ингредиенты:

  • говядина
  • лук
  • картофель
  • корица

Способ приготовления:

Нарезаем все продукты, после чего говядину перемалываем в мясорубке или блендере. Солим фарш и обжариваем на нагретой сковороде в масле. До картофеля добавляем немного корицы. Сверху на фарш выкладываем приправленный картофель и ставим запекаться в духовке.

Диетический вариант: творожный киш с томатами по рецепту Светланы Фус

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить запеченный картофель с салом в духовке.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Рецепты, Евгений Клопотенко.
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