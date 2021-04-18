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Вкусненькое для всей семьи: душистый банановый пирог по рецепту Эктора Хименес-Браво (фото, видео)

Вкусненькое для всей семьи: душистый банановый пирог по рецепту Эктора Хименес-Браво (фото, видео)
Обновлено 11:40 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Бессменный ведущий популярного кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который недавно рассказал о своих любимых фильмах, решил порадовать своих поклонников этим воскресным утром и поделиться рецептом идеального, рыхлого, душистого бананового пирога, который можно подавать с мороженным.

"Воскресное утро - лучший повод разогреть духовку и приготовить что-нибудь вкусненькое для всей семьи", - написал кулинар у себя на странице в Инстаграме.

Ингредиенты:

Для карамели:

  • 50 гр сахара
  • 1 ст.л. воды комнатной температуры
  • 1 ст.л. кипятка

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Для бисквита:

  • 2 банана
  • 2 яйца комнатной температуры
  • 60 гр сахара
  • пакетик ванильного сахара
  • 100 гр муки
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 70 гр топленого сливочного масла
  • 30 г сливочного масла для формы

Способ приготовления:

1. В сотейник высыпаем сахар, заливаем водой, ставим на маленький огонь. Вливаем кипяток, доводим до кипения.

2. Выливаем карамель на дно формы для выпекания.

3. Яйца, сахар, ванильный сахар хорошо взбиваем.

4. Добавляем муку, разрыхлитель, сливочное масло, еще раз хорошо перемешиваем.

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5. Сверху на карамель выкладываем бананы кусочками. И заливаем тестом.

6. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Ранее Эктор Хименес-Браво поделился рецептом острых макарон с сыром, которые не требуют много хлопот при приготовлении.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Десерты, Рецепты, Эктор Хименес Браво.
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