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Простой, но очень вкусный рецепт: Ярославский рассказал, как приготовить куриные котлеты

Простой, но очень вкусный рецепт: Ярославский рассказал, как приготовить куриные котлеты
Обновлено 16:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Украинский шеф-повар, судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский, который недавно поделился рецептом морковного пирога, рассказал, как легко приготовить вкусные куриные котлеты.

Новый рецепт появился на официальной странице известного кулинара в Инстаграме.

Ингредиенты:

  • куриное бедро и филе курицы - 1,8 кг;
  • лук жареный - 240 г
  • замоченный хлеб - 180 г
  • яйца - 2 шт;
  • тертый чеддер - 250 г
  • петрушка;
  • соль и перец.

Способ приготовления:

1. Поджариваем репчатый лук на среднем огне. Так она становится прозрачной и очень ароматной.

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2. Хлеб лучше брать вчерашний. Срезаем с него корочку, режем на куски и заливаем молоком или сливками. Далее смешиваем вместе с луком.

3. Мясо пропускаем 3 раза через среднюю решетку. Готовый фарш ставим на 1-2 часа в холодильник.

4. Соль лучше брать морскую, а перец - душистый и черный. Смесь перцев прогреваем на сковороде и растираем в ступке.

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5. Котлеты жарим на растительном масле: "Редко панирую в сухарях - тогда впитывается слишком много жира". Далее отправляем их в духовой шкаф на 8-10 минут при температуре 200 градусов, пока не появится легкая пенка. "Именно тогда котлеты получаются сочными и вкусными!", - отмечает Ярославский.

Ранее Владимир Ярославский рассказал, как приготовить идеального стейка.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Рецепты, Владимир Ярославский.
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